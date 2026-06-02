Les écarts entre le brut de la mer du Nord et le WTI Midland s'accentuent suite à la vente de BP à Petroineos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix du brut WTI Midland ont augmenté mardi après que BP a vendu un chargement à Petroineos à un prix supérieur à celui des transactions précédentes.

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* Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* WTI Midland: BP a vendu à Petroineos CIF Rotterdam pour la période du 22 au 26 juin au Brent daté plus 2,35 $. Sur une base FOB, cela équivaut à plus 1,15 $, selon les calculs de Reuters, soit un niveau supérieur à la moyenne FOB de plus 1,05 $ des deux transactions de lundi.

* WTI Midland: Glencore a proposé CIF Rotterdam pour la période du 25 au 29 juin au Brent daté majoré de 2,90 $.