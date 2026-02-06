Les droits de douane font chuter les exportations allemandes vers les Etats-Unis

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Les exportations allemandes vers les États-Unis ont chuté de 9,3% en 2025 sous l'effet des droits de douane, tandis que l'excédent commercial du pays avec la première économie mondiale est tombé à son plus bas niveau depuis 2021, a indiqué vendredi l'office statistique Destatis.

Les exportations totales ont toutefois légèrement augmenté, de 1% à 1.569,6 milliards d'euros en données corrigées des variations saisonnières (CVS), après deux années de contraction, grâce à un renforcement des échanges avec l'Europe, qui a compensé la baisse des livraisons vers les États-Unis ainsi que vers la Chine (-9,3%).

Déjà fragilisée par deux années de récession, l'Allemagne a été fortement exposée lorsque le président américain Donald Trump a lancé sa vague de droits de douane visant alliés et adversaires, avec in fine un accord conclu en juillet, qui impose aux exportations de l'Union européenne vers les États-Unis un droit de base de 15%.

Ces bouleversements font que la Chine est redevenue en 2025 le premier partenaire commercial de l'Allemagne, reprenant aux Etats-Unis un rang qu'ils lui avaient ravi en 2024 et retrouvant une première place qu'elle occupait sans interruption depuis 2016.

Au terme d'une année douloureuse pour son industrie, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est réduit d'environ 40 milliards d'euros l'an dernier, pour atteindre 202,8 milliards d'euros.

En décembre 2025, les exportations allemandes ont toutefois augmenté de 4,0% par rapport à novembre 2025, plus vite que les importations (+1,4%), en données corrigées des effets calendaires et saisonniers, a par ailleurs indiqué Destatis, un chiffre dépassant les attentes du consensus sondé par Factset.

Par contraste avec l'ensemble de l'année, les exportations vers les États-Unis ont elles aussi augmenté de 8,9% sur le mois et celles vers la Chine de 10,7%.

Autre indicateur clé dévoilé vendredi par l'office statistique, la production industrielle allemande a reculé de 1,9% sur un mois en décembre, en données CVS, mettant fin à une série de trois hausses mensuelles.

Néanmoins, "la production affiche encore une solide dynamique trimestrielle (+0,9 %), laissant entrevoir un retournement de tendance prochain et une base favorable à la croissance en 2026", commente Sebastian Wanke, économiste de la banque publique KfW.