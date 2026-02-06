 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pakistan: un attentat-suicide fait plus de 30 morts et 130 blessés dans une mosquée chiite
information fournie par AFP 06/02/2026 à 13:03

Des musulmans chiites en deuil devant une mosquée après une explosion, à Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Des musulmans chiites en deuil devant une mosquée après une explosion, à Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Un attentat-suicide lors de la prière du vendredi dans une mosquée chiite d'Islamabad a fait plus de 30 morts et au moins 130 blessés, a annoncé une source policière pakistanaise à l'AFP.

L'attaque s'est produite alors que les mosquées du pays étaient bondées, a déclaré à l'AFP un haut responsable policier, sous couvert d'anonymat.

Le bilan "devrait encore s'alourdir", selon la même source. La mosquée visée se trouve dans le quartier de Tarlai. Un précédent bilan faisait état de 20 morts et 90 blessés.

Auparavant, une source sécuritaire ayant également requis l'anonymat, a indiqué à l'AFP que l'explosion était due à un attentat-suicide.

"L'assaillant a été bloqué à l'entrée et s'est fait exploser", a déclaré cette source à l'AFP.

Le Pakistan est un pays à majorité sunnite, mais les chiites représentent entre 10 et 15% de la population et ont été pris pour cible dans le passé par des groupes jihadistes.

Des journalistes de l'AFP ont vu des dizaines de personnes arriver dans un grand hôpital avec des vêtements tachés de sang et des blessures.

Des médecins et des passants aidaient les victimes transportées par des ambulances, dont les vêtements étaient imprégnés de sang.

Des personnels de sécurité devant une mosquée après une explosion, à Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Des personnels de sécurité devant une mosquée après une explosion, à Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Au moins une victime est arrivée dans le coffre d'une voiture, selon les journalistes de l'AFP.

Des amis et proches des blessés ont poussé des cris lorsqu'ils sont arrivés au service des urgences de l'hôpital, fortement gardé.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a "fermement condamné" l'attentat, affirmant que ses auteurs seraient retrouvés et traduits en justice.

Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de l'attaque, qui survient alors que les forces de sécurité pakistanaises luttent contre l'intensification des insurrections dans les provinces du sud et du nord du pays, à la frontière avec l'Afghanistan.

- Insurrections -

Des personnels de sécurité devant une mosquée après une explosion, à Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Des personnels de sécurité devant une mosquée après une explosion, à Islamabad, au Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

Islamabad affirme que les groupes armés séparatistes du Baloutchistan, les talibans pakistanais et d'autres militants islamistes de la province septentrionale de Khyber Pakhtunkhwa, près d'Islamabad, utilisent le territoire afghan comme refuge pour lancer leurs attaques.

Le gouvernement taliban afghan a nié à plusieurs reprises ces accusations et les relations bilatérales se sont détériorées. Par ailleurs, les forces des deux pays s'affrontent régulièrement le long de la frontière.

La dernière attaque majeure à Islamabad a eu lieu en novembre, lorsqu'un attentat-suicide devant un tribunal a tué 12 personnes et blessé des dizaines d'autres, le premier événement de ce type à frapper la capitale depuis près de trois ans.

Les forces pakistanaises sont également sous pression dans le Baloutchistan, où des attaques revendiquées par des insurgés séparatistes ont tué 36 civils et 22 membres des forces de sécurité la semaine dernière.

Ces attaques ont déclenché une vague de contre-opérations au cours desquelles, selon les autorités, les forces de sécurité ont tué près de 200 militants.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Image fournie par le ministère russe de la défense du général Vladimir Alekseïev, le 23 juin 2023 ( Russian Defence Ministry / Handout )
    Russie: un haut responsable militaire blessé dans une attaque imputée à l'Ukraine
    information fournie par AFP 06.02.2026 13:07 

    Un haut responsable du renseignement militaire russe a été blessé vendredi à Moscou par des tirs et hospitalisé, une attaque imputée par les autorités russes à Kiev au lendemain de pourparlers sur la fin du conflit en Ukraine. Kiev n'a pas réagi dans l'immédiat ... Lire la suite

  • Les anneaux olympiques sont visibles sur le toit du stade olympique à Cortina d'Ampezzo, Italie, le 2 février 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )
    L'Italie ouvre des JO d'hiver dispersés sous la pression du climat
    information fournie par AFP 06.02.2026 13:04 

    C'est le grand jour: l'Italie ouvre vendredi pour la troisième fois les Jeux olympiques d'hiver, de retour en Europe dans un format inédit de sites éparpillés, censé réduire leur impact environnemental face au changement climatique qui menace l'existence même de ... Lire la suite

  • Cette photo diffusée par le ministère omanais des Affaires étrang-res montre le ministre (D) recevant les envoyés américains Steve Witkoff (C) et Jared Kushner (G) à l'ouverture de négociations irano-américaines à Mascate, le 6 février 2026 ( Omani Foreign Ministry / Handout )
    L'Iran et les Etats-Unis en pourparlers à Oman, sous la menace américaine
    information fournie par AFP 06.02.2026 12:58 

    L’Iran et les États-Unis mènent vendredi des pourparlers à Oman, considérés comme une occasion cruciale pour éviter une escalade militaire, après le déploiement par Washington d'une "armada" dans la région. Alors que Washington exige de discuter, outre du dossier ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 06.02.2026 12:52 

    (Actualisé avec Roblox, Carlyle, Centene, Biogen, Microchip Technology, MGM Resorts International, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank