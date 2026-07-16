Les douanes indiennes deviennent la deuxième autorité à s'opposer à Adani au sujet des sachets de nicotine

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* Des documents révèlent que les autorités indiennes intensifient leur lutte contre Adani

* Les boutiques de l'aéroport Adani ont vendu des sachets de nicotine en violation de la loi, selon l'Inde

* Le groupe du milliardaire conteste cette décision devant les tribunaux

par Aditya Kalra

Les autorités douanières indiennes se sont associées au ministère de la Santé dans sa lutte contre le groupe Adani concernant la vente de sachets de nicotine dans les aéroports, arguant que ses boutiques hors taxes ne bénéficient que d’avantages fiscaux et ne sont pas exemptées des autres réglementations.

Une inspection menée en mars par des agents de la santé à l’aéroport international de Mumbai, propriété du milliardaire Gautam Adani, a révélé que la vente de sachets de nicotine dans ses boutiques hors taxes était illégale — une décision que son entreprise conteste désormais devant la Haute Cour de Mumbai.

“Le fait que des marchandises se trouvent “en dehors des frontières douanières” à des fins fiscales ne confère pas d’immunité vis-à-vis des contrôles réglementaires”, a déclaré le service des douanes dans un mémoire déposé devant les juges de Mumbai le 22 juin.

Adani a fait valoir que les boutiques situées dans la zone des départs internationaux échappaient à l’application de la réglementation nationale et, dans un mémoire du 13 juillet consulté par Reuters, a soutenu que son recours était fondé, les douanes leur ayant demandé de cesser les ventes sans avoir émis d’avis préalable.

Le groupe a également affirmé que les marchandises vendues par les boutiques hors taxes aux passagers en partance sont soumises à des normes juridiques en vertu desquelles elles sont placées dans des sacs scellés et ne sont pas censées être utilisées avant d’avoir quitté le territoire indien.

Les autorités douanières ont qualifié cette interprétation d’“indéfendable”, arguant que les passagers qui prennent possession de marchandises hors taxes peuvent ensuite les consommer librement. Adani et les autorités indiennes n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.

Les sachets de nicotine — l’un des produits à base de nicotine connaissant la plus forte croissance au monde — sont devenus populaires dans de nombreux pays, mais restent non autorisés en Inde.

Philip Morris PM.N affirme que les ventes de sa marque Zyn aux États-Unis ont bondi, doublant l’année dernière par rapport à 2023.

Adani exploite huit aéroports en Inde et vise un plan d’expansion de 11 milliards de dollars, qui comprend notamment un pari sur l’offre hors taxes.

Depuis août, la société d’Adani a importé des produits des marques Zyn et White Fox de la société suédoise Smokeless Solutions pour une valeur supérieure à 35 000 dollars, selon Reuters.

La prochaine audience dans cette affaire aura lieu le 28 juillet.