Les données montrent que les exportations de pétrole du Venezuela n'ont pratiquement pas été affectées par les séismes de juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et de détails sur les importations et les exportations tout au long du texte)

* Les exportations totales se sont élevées en moyenne à 1,2 million de barils par jour en juin, contre 1,24 million de barils par jour en mai

* Les coupures d’électricité restent un problème à résoudre; l’état de certains terminaux est inconnu

* Les livraisons vers les États-Unis et les Caraïbes ont augmenté, tandis que celles vers l'Inde et l'Europe ont diminué

par Marianna Parraga et Mircely Guanipa

Les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement reculé le mois dernier, passant de 1,24 million de barils par jour en mai à 1,2 million de barils par jour, deux séismes meurtriers ayant causé des retards mineurs dans les terminaux exploités par la société énergétique publique PDVSA , selon des données issues du suivi des pétroliers et de documents de l’entreprise. Les vastes infrastructures de PDVSA ont été largement épargnées par ces deux séismes, qui ont fait près de 2.000 morts et endommagé des centaines de bâtiments, selon les chiffres officiels. Mais l’approvisionnement en électricité reste un problème à résoudre pour que toutes les installations de traitement du pétrole du pays, y compris la petite raffinerie d’El Palito et le complexe pétrochimique de Morón, puissent reprendre leurs activités. La moyenne du mois de juin a marqué le premier mois de baisse après trois mois consécutifs de croissance alimentés par un accord phare sur l’approvisionnement en pétrole conclu entre Caracas et Washington à la suite de la capture du président Nicolas Maduro en janvier. Le principal terminal pétrolier de la société d’État, situé à José dans l’est du pays, n’a pas subi de retards importants en raison des séismes,tandis que les stocks de brut lourd y sont restés proches des niveaux de mai, selon ces documents.

La ministre du Pétrole, Paula Henao, a déclaré la semaine dernière que les stocks de carburant et la production étaient suffisants pour répondre à la demande.

Toutefois, l’état des infrastructures pétrolières situées près de l’épicentre des séismes, notamment le terminal national de carburants de PDVSA à Catia la Mar, n’a pas fait l’objet d’un rapport officiel.

PDVSA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. En juin, les expéditions vers les États-Unis sont passées à près de 630.000 barils par jour, contre 558.000 barils par jour le mois précédent, tandis que les exportations vers l’Inde ont chuté à 277.000 barils par jour, contre 427.000 barils par jour, et que les expéditions vers l’Europe ont baissé à 99.400 barils par jour, contre 169.000 barils par jour. Selon ces documents et ces données, un nombre plus important de cargaisons de pétrole et de carburant vénézuéliens ont été stockées dans des terminaux des Caraïbes.

Les exportations de brut vénézuélien par Chevron CVX.N ont augmenté pour atteindre environ 293.000 barils par jour en juin, contre 268.000 barils par jour en mai, tandis que des sociétés de négoce, notamment Vitol et Trafigura, ont exporté environ 775.000 barils par jour, soit un peu moins que les 787.000 barils par jour du mois précédent. Le raffineur américain Phillips 66 PSX.N , qui a conclu plus tôt cette année un contrat d’achat direct de pétrole et de carburant auprès de PDVSA, a reçu au moins deux cargaisons à destination des États-Unis en juin, tandis que la société de négoce Novum Energy est en train de charger une cargaison pour une livraison en juillet, selon ces documents.

Dans la ceinture de l’Orénoque, la plus grande région productrice de brut du pays, le projet Petromonagas a redémarré mi-juin un four à coke retardé, avec une capacité initiale de traitement de 30.000 barils par jour, comme l’indique l’un des documents.

Le Venezuela , la société vénézuélienne, a également exporté 176.000 tonnes métriques de dérivés pétroliers et de produits pétrochimiques le mois dernier, un chiffre inférieur aux 240.000 tonnes expédiées en mai. Les importations de naphta du pays ont augmenté pour atteindre environ 106.000 barils par jour, contre 93.000 barils par jour en mai.