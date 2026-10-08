Les données montrent que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a atteint son niveau le plus bas depuis plus de deux mois à la suite des attaques

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* Selon Kpler, le nombre de navires transportant des matières premières recensés mardi est le plus bas depuis le 23 juillet

* Les volumes de pétrole brut transitant par le détroit ont chuté de 27 % par rapport au pic atteint lors de la guerre en Iran, selon Kpler

* Les exportations en provenance du golfe d’Oman et de la mer Rouge ont atteint 6,7 millions de barils par jour, selon Kpler

* Les données de la LSEG indiquent que 8 navires ont traversé le détroit mardi

par Florence Tan

Le nombre de navires transitant par le détroit d’Ormuz a atteint son plus bas niveau depuis plus de deux mois, après que les attaques contre des pétroliers dans cette voie navigable stratégique ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, selon des données sur le transport maritime.

Sept navires de transport de matières premières ont franchi le détroit mardi, soit le chiffre le plus bas depuis le 23 juillet, selon les données du cabinet d’analyse Kpler.

« Le volume de pétrole brut traversant le détroit a chuté de 27 % par rapport au pic atteint la semaine précédente en période de guerre, pour s'établir à au moins 10,1 millions de barils par jour », ont écrit les analystes de Kpler, Emmanuel Belostrino et Yui Torikata, dans une note publiée le 6 octobre.

« Cela correspond à la moyenne de septembre, mais ne représente que 74 % du niveau d’avant-guerre. »

La majeure partie de cette baisse concerne les transferts de type « navire à navire » (STS) dans le golfe d’Oman, où les cargaisons sont transférées d’un pétrolier à un autre, ont-ils ajouté.

Toutefois, les exportations depuis la côte du golfe d’Oman et la mer Rouge ont atteint 6,7 millions de barils par jour, soit plus du double des niveaux d’avant-guerre, ont indiqué les analystes, compensant ainsi la perte d’approvisionnement provenant d’Ormuz.

Cela a permis de maintenir les exportations globales de brut du Moyen-Orient au niveau d’avant la guerre, ont-ils précisé.

Le nombre de navires transitant par le détroit a légèrement augmenté pour atteindre 10 mercredi, mais restait bien en deçà du total quotidien de plus de 20 enregistré dimanche et lundi, selon les données.

Au cours des deux derniers jours, le nombre de navires entrant dans le détroit a été supérieur à celui des navires en sortant.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des navires qui ont traversé le détroit avec leur transpondeur du système d’identification automatique (AIS) désactivé pour éviter d’être détectés.

Les données de LSEG concernant l’ensemble des navires traversant le détroit indiquaient huit navires mardi, répartis à parts égales entre les entrées et les sorties, contre 14 la veille.

Parmi ceux-ci figuraient cinq pétroliers et le méthanier Al Mafyar, qui avait été chargé à Ras Laffan au Qatar et devait mettre le cap sur Port Qasim au Pakistan, a ajouté LSEG.

Les attaques contre des pétroliers traversant le détroit d’Ormuz ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau hebdomadaire depuis le début de la guerre avec l’Iran, ont indiqué des sources de sécurité maritime suivant ces incidents, alors que les producteurs du Golfe intensifiaient leurs efforts d’exportation .

Lors du dernier incident en date, des projectiles ont touché un pétrolier à 51 milles marins au nord de Madinat ash Shamal, au Qatar, faisant des victimes, a déclaré mercredi l’agence britannique Maritime Trade Operations .

Avant le début de la guerre en Iran, le 28 février, environ 125 grands navires commerciaux traversaient le détroit chaque jour, parmi lesquels des pétroliers, des méthaniers, des vraquiers et des porte-conteneurs.

Leurs cargaisons représentaient un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole brut et en gaz naturel liquéfié.