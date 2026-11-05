Les données «late-breaking» sur IQIRVO® relèvent les ambitions thérapeutiques dans la CBP : plus de 85 % des patients traités obtiennent une normalisation des PAL

Les résultats de l’étude ELSPIRE seront présentés en «late-breaking» lors de The Liver Meeting ® 2026 et publiés simultanément dans la revue phare de l’AASLD, HEPATOLOGY

2026 et publiés simultanément dans la revue phare de l’AASLD, HEPATOLOGY À la semaine 52, 85,3 % des patients recevant IQIRVO ® ont obtenu une normalisation des PAL contre 23,3 % sous placebo, avec une bonne tolérance générale

ont obtenu une normalisation des PAL contre 23,3 % sous placebo, avec une bonne tolérance générale Ces résultats viennent renforcer les données de plus en plus nombreuses selon lesquelles la normalisation des PAL est un objectif thérapeutique atteignable dans la CBP

PARIS, FRANCE, 5 NOVEMBRE 2026 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) a annoncé aujourd’hui des données « late-breaking » issues de l’étude de phase III ELSPIRE chez des personnes vivant avec une cholangite biliaire primitive (CBP) et dont les taux de phosphatases alcalines (PAL) se situent entre 1 et 1,67× la limite supérieure de la normale (LSN). À la semaine 52, 85,3 % des patients recevant IQIRVO ® ont obtenu une normalisation des PAL, un marqueur biochimique de l’activité de la maladie, contre 23,3 % sous placebo (p<0,0001). Ces résultats seront présentés en tant que données « late-breaking » lors de The Liver Meeting ® 2026 de l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) et publiés simultanément dans HEPATOLOGY 1 . Par ailleurs, ces données, portant sur une population de patients élargie, sont communiquées aux autorités réglementaires.

« ELSPIRE nous invite à voir plus loin et à penser de façon plus ambitieuse ce qui peut être accompli pour les personnes vivant avec la CBP », a déclaré le Dr Kris V. Kowdley, MD, AGAF, FAASLD, FACG, FACP, du Liver Institute Northwest, de Velocity Clinical Research et de Washington State University. « Le seuil de PAL de 1,67×LSN a traditionnellement été utilisé dans les essais cliniques sur la CBP pour définir une réponse thérapeutique adéquate. Or, les patients situés en dessous de ce seuil peuvent encore présenter une maladie active. Puisque la majorité des patients traités par IQIRVO obtiennent une normalisation des PAL, ces données plaident en faveur de la prise en compte d’un taux normal de PAL comme objectif thérapeutique atteignable chez les patients présentant une réponse incomplète au traitement de première intention par l’acide ursodésoxycholique. »

Dans ELSPIRE, IQIRVO a également montré :

Une réduction rapide et durable des PAL, avec une diminution moyenne ajustée de 36,5 % par rapport à la valeur initiale contre 4,2 % sous placebo à la semaine 52 (p<0,0001).

84,5 % des patients ont obtenu une normalisation des PAL associée à une réduction ≥15 % par rapport à la valeur initiale, contre 20,0 % sous placebo (p<0,0001).

À la semaine 52, IQIRVO a réduit la bilirubine totale par rapport au placebo, avec une différence ajustée de 15 points de pourcentage dans la variation par rapport à la valeur initiale (p=0,0260).

64,3 % des patients sous IQIRVO ont obtenu une réponse biochimique complète (bilirubine totale, PAL, ASAT, ALAT, albumine et INR normaux) contre 16,7 % sous placebo (p<0,0001) à la semaine 52.

Une réduction plus importante des GGT par rapport à la valeur initiale a été observée chez les patients recevant IQIRVO par rapport au placebo à la semaine 52 (différence moyenne ajustée de 36,3 U/L, p=0,0002).

IQIRVO a été bien toléré dans cet essai, sans nouveau signal de sécurité. La plupart des événements indésirables survenus sous traitement (EIST) étaient d’intensité légère ou modérée, aucun EIST grave n’était lié à IQIRVO et les arrêts de traitement dus à des EIST ont été peu nombreux.

« Les données d’ELSPIRE montrent que les patients atteints de CBP peuvent obtenir une normalisation des PAL avec IQIRVO, y compris ceux dont les PAL pouvaient auparavant être considérées comme relativement bien contrôlées », a déclaré le Dr Sandra Silvestri, MD, PhD, Directrice médicale d’Ipsen. « La normalisation doit être notre objectif. Ces données nous fournissent des preuves claires pour relever notre ambition pour les patients atteints de CBP. »

Dans une seconde présentation de données « late-breaking », les résultats à six mois de l’étude mondiale de phase IV ELFINITY, toujours en cours, menée avec IQIRVO, apportent des données issues de la pratique clinique courante sur la normalisation des PAL et l’amélioration des symptômes de fatigue et de prurit chez les patients présentant des symptômes modérés à sévères à l’inclusion. Pour la fatigue, 42,3 % des patients concernés ont obtenu une amélioration cliniquement significative selon le PBC-40 Fatigue et 38,5 % selon le PROMIS Fatigue Short Form 13a. Les patients présentant un prurit modéré à sévère à l’inclusion ont montré des améliorations cliniquement significatives de l’intensité et du retentissement des démangeaisons sur plusieurs mesures (WI-NRS, 5D-itch et PBC-40 Itch).

La CBP est une maladie hépatique auto-immune rare et évolutive, qui peut conduire à une fibrose, une cirrhose et une insuffisance hépatique. Historiquement, une réponse thérapeutique insuffisante a généralement été définie par des PAL ≥1,67× LSN, et les essais cliniques d’enregistrement se sont donc largement concentrés sur les patients se situant à ce seuil ou au-delà. Or, des PAL supérieures à la LSN sont associées à une maladie active et à une réduction de la survie sans transplantation, tandis que la normalisation des PAL est associée à une meilleure survie sans complication. 2,3 ELSPIRE a été conçue spécifiquement pour évaluer IQIRVO chez des patients dont les PAL sont de 1 à 1,67× LSN, une population qui n’avait pas été étudiée auparavant dans les essais d’enregistrement d’IQIRVO.

« Avec toutes les avancées récentes dans la prise en charge de la CBP, il est encourageant de constater que nous en sommes désormais au point où, pour traiter efficacement la CBP, nous pouvons nous fixer comme objectif non seulement de réduire les principaux marqueurs de la fonction hépatique, mais aussi de ramener des marqueurs de la maladie, comme les PAL, dans la plage normale », a déclaré Carol Roberts, Présidente de PBCers, une organisation de défense des patients.

« Pour celles et ceux d’entre nous qui vivent avec la CBP, protéger la santé de notre foie et prendre en charge les symptômes qui affectent notre quotidien sont tout aussi importants. Nous voulons que les équipes soignantes nous entendent lorsque nous parlons de fatigue et de démangeaisons, et qu’elles intègrent ces préoccupations à nos soins. Un véritable progrès, c’est nous aider à mieux vivre tout en gérant notre maladie », a déclaré L. Marie Asad, Fondatrice et Présidente de PBC Awareness, NFP.

Ipsen présente également de nouvelles données issues de son portefeuille, en pleine expansion, dans les maladies hépatiques cholestatiques rares, notamment des données sur son traitement de la cholestase intrahépatique familiale progressive et du syndrome d’Alagille. Avec deux molécules approuvées dans trois maladies hépatiques cholestatiques rares différentes et un portefeuille R&D, Ipsen fait progresser sa recherche et développement là où les besoins non satisfaits sont importants et où les traitements sont souvent peu nombreux, voire inexistants. En se concentrant sur des pathologies telles que la CBP, la cholangite sclérosante primitive, la cholestase intrahépatique familiale progressive et le syndrome d’Alagille, Ipsen vise à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des patients. L’engagement de l’entreprise se traduit par la rigueur de ses essais cliniques, ses efforts constants pour développer des traitements efficaces et son soutien indéfectible aux patients touchés par ces maladies difficiles et souvent invalidantes.

À propos de l’essai de phase III ELSPIRE

ELSPIRE est une étude de phase III randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo (NCT06383403) évaluant l’efficacité et la sécurité d’IQIRVO chez des adultes atteints de CBP qui présentaient une réponse inadéquate ou une intolérance à l’acide ursodésoxycholique, le traitement de première intention actuel de la CBP. L’essai a inclus 92 patients dans 10 pays, dont les PAL se situaient entre 1 - 1,67 x LSN, randomisés selon un ratio 2:1 pour recevoir IQIRVO 80 mg (n=62) une fois par jour ou un placebo (n=30). Le critère d’évaluation principal était des PAL ≤LSN à la semaine 52. Les critères d’évaluation secondaires comprenaient la variation en pourcentage des PAL par rapport à la valeur initiale à la semaine 52, la réponse biochimique complète et la sécurité.

À propos de l’essai de phase IV ELFINITY

ELFINITY (NCT06447168) est une étude de phase IV prospective, mondiale, non interventionnelle et en cours, évaluant l’efficacité et la sécurité en vie réelle d’IQIRVO chez des personnes atteintes de CBP. L’étude prévoit de recruter environ 424 patients recevant IQIRVO 80 mg/jour en pratique clinique courante, avec un suivi prospectif pouvant aller jusqu’à cinq ans. À six mois, 57,5 % (65/113) des patients évaluables ont atteint le critère d’évaluation de réponse biochimique de l’étude, défini par des PAL <1,67× LSN avec une réduction ≥15 % par rapport à la valeur initiale et une bilirubine totale ≤LSN.

À propos d’IQIRVO ® (elafibranor)

IQIRVO est un agoniste oral des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR), administré une fois par jour. L’activation de PPARα et PPARδ diminue la toxicité de la bile et améliore la cholestase en modulant la synthèse des acides biliaires, leur détoxification et leurs transporteurs. IQIRVO est le premier agoniste des PPAR approuvé à activation duale α et δ, dont il a été démontré qu’il exerce des effets anti-inflammatoires, anti-cholestatiques et anti-fibrotiques complémentaires. En 2019, IQIRVO a obtenu la désignation de Breakthrough Therapy de la Food and Drug Administration (FDA) américaine chez les adultes atteints de CBP présentant une réponse inadéquate à l’acide ursodésoxycholique (UDCA), le traitement de première intention actuel de la CBP. IQIRVO a obtenu une approbation accélérée de la FDA américaine en juin 2024, une autorisation conditionnelle de l’EMA en septembre 2024 et de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni en octobre 2024, pour le traitement de la cholangite biliaire primitive en association avec l’acide ursodésoxycholique chez les adultes présentant une réponse inadéquate à l’UDCA, ou en monothérapie chez les patients incapables de tolérer l’UDCA. Les approbations de la FDA et de l’EMA sont subordonnées à la vérification complémentaire du bénéfice clinique. Outre les États-Unis, l’U.E. et le Royaume-Uni, IQIRVO est approuvé au Canada, en Australie, au Brésil et dans 13 autres pays, et fait l’objet de procédures réglementaires auprès d’autres autorités. IQIRVO a été développé par GENFIT. Ipsen a obtenu de GENFIT en 2021 une licence exclusive pour les droits mondiaux (hors Chine, Hong Kong, Taïwan et Macao) sur l’elafibranor, et a étendu le périmètre géographique à la Chine, Hong Kong, Taïwan et Macao en mars 2026.

À propos de la CBP

La CBP est une maladie hépatique auto-immune rare dans laquelle l’accumulation de bile et de toxines ainsi qu’une inflammation chronique provoquent une fibrose du foie et la destruction des voies biliaires. 4 Avec environ 1,8 personne pour 100 000 diagnostiquée chaque année dans le monde, en majorité des femmes, la CBP est une maladie chronique qui peut s’aggraver avec le temps si elle n’est pas traitée efficacement, et peut conduire à une transplantation hépatique et, dans certains cas, à un décès prématuré. 5,6

A propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois aires thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com/fr/ .

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Kowdley. K, et al. Treatment with elafibranor to normalize alkaline phosphatase in patients with primary biliary cholangitis and incomplete response to ursodeoxycholic acid: Results from the phase III randomized controlled ELSPIRE trial. Hepatol. 2026 Nov https://journals.lww.com/hep/fulltext/10.1097/hep.0000000000001906~treatment-with-elafibranor-to-normalize-alkaline-phosphatase Kowdley, et al. Longitudinal Relationship Between Elevated Liver Biochemical Tests and Negative Clinical Outcomes in Primary Biliary Cholangitis: A Population-Based Study. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2025;61:1775–1784. Lammers, et al. Levels of Alkaline Phosphatase and Bilirubin Are Surrogate End Points of Outcomes of Patients With Primary Biliary Cirrhosis: An International Follow-up Study. Gastroenterology 2014;147:1338–1349. Lleo, et al. Primary biliary cholangitis. The Lancet 2020:396: 1915 – 1926 Tan et al. Global Epidemiology of Primary Biliary Cholangitis: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2026 Mar:24(3): 621-623 doi: 10.1016/j.cgh.2025.03.025. Trivella, et al. Primary biliary cholangitis: Epidemiology, prognosis, and treatment. Hepatol Commun. 2023 Jun 2;7(6):e0179. doi: 10.1097/HC9.0000000000000179

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