Les données de Vanguard indiquent un ralentissement des embauches en août

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LES DONNÉES DE VANGUARD MONTRENT UN RALENTISSEMENT DES EMBAUCHES EN AOÛT

Selon les dernières données de Vanguard, 8 000 emplois ont été créés dans le secteur privé en août.

Et la société, qui s'appuie sur les données des participants au plan d'épargne retraite Vanguard 401(k), a déclaré que “la faiblesse de l'activité de recrutement reste la caractéristique déterminante du marché du travail actuel”.

Dans ce contexte, Adam Schickling, économiste senior chez Vanguard, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le rapport sur l’emploi non agricole du mois d’août, très attendu et dont la publication est prévue vendredi, fasse état d’une faible croissance de l’emploi.

“Le ralentissement estival du marché du travail s’est prolongé en août, et le rapport sur l’emploi de vendredi devrait indiquer que la croissance des effectifs dans le secteur privé a ralenti pour s’établir à seulement 8 000 emplois”, a-t-il déclaré.

“Ce ralentissement semble concerner davantage le recrutement que les réductions d’effectifs, ce qui place les nouveaux arrivants sur le marché du travail et les demandeurs d’emploi dans une situation particulièrement difficile.”

M. Schickling a toutefois souligné que, même si la croissance de l’emploi à court terme devrait rester modérée, il s’attend à “une certaine amélioration et une stabilisation de l’activité de recrutement à l’approche de l’automne”.

Toutefois, l’économiste a indiqué que les contraintes démographiques et la baisse du taux d’activité au sein des tranches d’âge clés freinent la croissance de la population active. De ce fait, a-t-il ajouté, “il ne sera peut-être pas nécessaire que les conditions d’embauche s’améliorent de manière substantielle pour que la situation du marché du travail reste globalement stable”.

La société suit les nouvelles adhésions et les départs dans les plans de retraite gérés par Vanguard et ajuste les données afin de les comparer à l’ensemble du marché du travail américain. Elle souligne toutefois une sous-représentation du secteur des services en face à face dans ses données.

Jusqu’à présent, les économistes interrogés par Reuters prévoient que le rapport publié vendredi par le ministère du Travail fera état d’une hausse de 56 000 emplois non agricoles pour le mois d’août, contre une baisse inattendue de 23 000 en juillet , selon LSEG. Les emplois dans le secteur privé devraient quant à eux augmenter de 45 000, contre 30 000 le mois précédent, selon LSEG.

(Sinéad Carew)

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