Farandou envisage de revoir la majoration de pension pour les parents de 3 enfants et plus

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, quitte le palais de l'Élysée à Paris après le Conseil des ministres hebdomadaire, le 31 août 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Le ministre du Travail souhaite revoir dans le prochain budget de la Sécurité sociale la majoration de pension de retraite pour les parents de trois enfants et plus, pour l'orienter davantage vers les mères et moins vers les pères.

Dans le cadre du projet de budget pour 2027, Jean-Pierre Farandou a expliqué mardi sur franceinfoTV "regarder" la majoration de pension de 10% pour les parents d'au moins trois enfants.

"Comme la pension des hommes est supérieure à la pension des femmes en moyenne, en fait un enfant rapporte plus pour un homme que pour une femme. Ce n'est pas normal", a-t-il poursuivi. "Je suis en train de travailler un texte dans le cadre du budget pour égaliser ces droits familiaux entre les femmes et les hommes", a-t-il ajouté.

Selon son cabinet, la majoration de pension pour enfants bénéficie aujourd'hui à un nombre équivalent de pères et de mères.

Mais comme les mères ont globalement des retraites inférieures, les sommes versées aux pères sont très largement supérieures, selon cette source. "Les hommes captent aujourd'hui les deux tiers de l'effort de solidarité du système de retraite envers les familles nombreuses", précise-t-on.

Le cabinet de M. Farandou affirme que l'objectif "n'est pas de faire des économies", mais de mieux orienter l'effort "vers celles qui en ont le plus besoin: les petites retraites et les carrières hachées". Il défend "un choix de justice pour mieux reconnaître l'impact de la parentalité".

Les arbitrages n'ont pas encore été rendus sur cette question, a-t-on indiqué de même source.

Dans un rapport récent, qui liste des mesures pour réaliser 4,2 milliards d'euros d'économies sur les politiques familiales, les inspections générales des finances (IGF) et des affaires sociales (Igas) ont proposé de remplacer la majoration de 10% par un forfait de 125 euros.

Réagissant aux propos de M. Farandou, la fédération Familles de France a appelé à "ne pas faire payer aux familles nombreuses la correction des inégalités femmes-hommes".

Il faut "mieux reconnaître les conséquences de la maternité sur les retraites", "ne pas opposer les mères et les pères" mais "ne créer aucun nouveau perdant parmi les familles nombreuses", a indiqué la fédération à l'AFP.

"Le sujet est de mieux compenser les conséquences de la parentalité sur les carrières et les retraites", souligne Familles de France, qui rappelle que la majoration de 10% est "une reconnaissance des conséquences de l’éducation de trois enfants ou plus". "La politique familiale ne doit pas devenir une variable d’ajustement budgétaire", avertit la fédération.

"A l’heure où la natalité s’écroule, pourquoi les familles nombreuses sont-elles à nouveau dans le viseur?", a réagi l'Union nationale des associations familiales.

"Sous couvert d’une mesure soi-disant d’égalité, le risque est de faire de nombreux perdants parmi les familles nombreuses", ajoute l'Unaf.