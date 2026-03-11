 Aller au contenu principal
Les dirigeants du G7 sont convenus d'examiner l'option d'escorter les navires pour qu'ils puissent naviguer librement dans le Golfe
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 21:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dirigeants du groupe des nations du G7 - les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France - sont convenus d'examiner l'option de fournir une escorte aux navires afin qu'ils puissent naviguer librement dans le Golfe, a indiqué un communiqué de la présidence du G7 mercredi.

Ce communiqué a été publié après que le président français Emmanuel Macron a convoqué les dirigeants du G7 pour discuter de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et de son impact sur la hausse des prix de l'énergie.

"À cet égard, un groupe de travail a été mis en place pour explorer la possibilité d'escorter les navires lorsque les conditions de sécurité adéquates sont réunies, et cela s'accompagnera également de démarches auprès des compagnies maritimes, des sociétés de transport et des assureurs", a déclaré le communiqué.

Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
G7

Valeurs associées

Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
93,67 USD Ice Europ +2,48%
Pétrole WTI
88,70 USD Ice Europ +2,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

