Les dirigeants du G7 sont convenus d'examiner l'option d'escorter les navires pour qu'ils puissent naviguer librement dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dirigeants du groupe des nations du G7 - les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France - sont convenus d'examiner l'option de fournir une escorte aux navires afin qu'ils puissent naviguer librement dans le Golfe, a indiqué un communiqué de la présidence du G7 mercredi.

Ce communiqué a été publié après que le président français Emmanuel Macron a convoqué les dirigeants du G7 pour discuter de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et de son impact sur la hausse des prix de l'énergie.

"À cet égard, un groupe de travail a été mis en place pour explorer la possibilité d'escorter les navires lorsque les conditions de sécurité adéquates sont réunies, et cela s'accompagnera également de démarches auprès des compagnies maritimes, des sociétés de transport et des assureurs", a déclaré le communiqué.