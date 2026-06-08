Les dirigeants des compagnies aériennes fustigent les constructeurs de moteurs pour les retards lors d'un sommet du secteur

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* Les moteurs resteront pendant des années un frein pour les compagnies aériennes

* Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entraînent 11 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de coûts supplémentaires pour les compagnies aériennes

* L'IATA souligne le décalage entre la croissance à deux chiffres des marges des fabricants de moteurs et les difficultés rencontrées par les compagnies aériennes

* Le directeur général de United Airlines qualifie la pénurie de moteurs de "principale contrainte" pour au moins les cinq prochaines années

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par Allison Lampert, Gabriel Araujo, Rajesh Kumar Singh et Luciana Magalhaes

Les constructeurs de moteurs d'avions commerciaux ont fait face lundi à une pression renouvelée de la part des directeurs généraux des compagnies aériennes, ces dernières ayant averti que l'immobilisation des appareils et la hausse des coûts de réparation pourraient persister pendant des années.

Ces commentaires ont été formulés lors de l'assemblée annuelle de l'Association internationale du transport aérien (IATA) à Rio de Janeiro, où les dirigeants ont déclaré que les problèmes de moteurs restaient l'une des plus grandes contraintes du secteur malgré des signes d'amélioration.

"Il y a manifestement un mécontentement, et la façon de mesurer ce mécontentement, c’est de compter le nombre d’avions que j’ai cloués au sol aujourd’hui", a déclaré à Reuters Jérôme Cadier, directeur général de LATAM Brasil LTM.SN , ajoutant que 12 de ses avions à couloir unique étaient cloués au sol en raison de problèmes de moteurs. Alors que les dirigeants des compagnies aériennes se plaignent depuis longtemps des problèmes de moteurs, les améliorations apportées à la chaîne d’approvisionnement et les mesures prises par des constructeurs tels que Pratt & Whitney, de RTX RTX.N , devaientpermettre de maintenir davantage d’avions en service.

Certains directeurs généraux et bailleurs affirment que des progrès ont été réalisés. Mais l’offre de moteurs et d’avions restant limitée, les dirigeants s’attendent à ce que les contraintes persistent.

"D'une année sur l'autre, nous constatons certainement une amélioration progressive", a déclaré Andy Cronin, directeur général du loueur Avolon, lors d'une interview. "Quand on examine la flotte mondiale dans son ensemble, elle reste très limitée, nous nous attendons donc à ce que la pression sur le marché se poursuive pendant au moins encore deux ans."

Des centaines d’A320neo, la dernière version de l’avion à couloir unique d’Airbus AIR.PA , ont été cloués au sol dans le monde entier, en partie en raison des longs délais d’attente pour les inspections et les réparations des moteurs, et après qu’un problème de fabrication chez Pratt & Whitney a pesé sur la production des moteurs GTF à faible consommation de carburant.

Les compagnies aériennes ont également évoqué des problèmes avec les moteurs fabriqués par Rolls-Royce RR.L et GE Aerospace GE.N pour les avions Boeing BA.N et Airbus.

RTX et GE Aerospace ont toutes deux déclaré qu'elles investissaient massivement pour augmenter la capacité de réparation et de production de leurs moteurs. RTX a ajouté qu'elle s'efforçait d'améliorer la durabilité du GTF.

Rolls-Royce n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

"Je pense que la plus grande contrainte pour au moins les cinq prochaines années sera le manque de moteurs", a déclaré dimanche aux journalistes Scott Kirby, directeur général d'United Airlines UAL.O .

"GE travaille d’arrache-pied. Je les place en tête de liste", a déclaré Scott Kirby. "Pratt a connu des difficultés largement médiatisées, mais fait preuve de sincérité et d’authenticité dans sa volonté de les résoudre et de collaborer avec nous.... À vrai dire, le seul que j'ai un peu dans le collimateur, c’est Rolls."

LES PROBLÈMES DE MOTEURS ENTRAÎNENT UNE HAUSSE DES COÛTS POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES

Alexis von Hoensbroech, directeur général de WestJet, a déclaré que les moteurs modernes génèrent des coûts de maintenance plus élevés, ce qui compense en partie les économies de carburant.

"Il y a beaucoup d’interventions de maintenance imprévues", a-t-il déclaré. "Le coût de possession est nettement plus élevé que ce que nous avions prévu."

John Rodgerson, directeur général d'Azul AZUL3.SA , a déclaré que certains moteurs ne sont pas aussi durables qu'on l'avait initialement prévu: "Ils ne durent tout simplement pas aussi longtemps."

La compagnie italienne ITA Airways, qui devrait prendre une décision d’ici quelques semaines quant à l’opportunité de poursuivre en justice Pratt & Whitney (filiale de RTX) pour des problèmes liés au GTF, a déclaré que l’immobilisation au sol de près de 20 % de sa flotte compliquait ses projets d’expansion vers l’Amérique latine.

Joerg Eberhart, directeur général d'ITA Airways, a déclaré que la compagnie avait besoin de ces avions monocouloirs cloués au sol pour acheminer les passagers vers les hubs aériens en vue de liaisons long-courriers. Ronald Lam, directeur général de Cathay Pacific 0293.HK , a déclaré aux journalistes qu'environ la moitié des 10 Airbus A320 exploités par sa filiale low-cost HK Express sont cloués au sol à tout moment en raison de problèmes liés aux moteurs GTF.

DÉCALAGE ENTRE LES PERFORMANCES DES COMPAGNIES AÉRIENNES ET DES CONSTRUCTEURS DE MOTEURS

Willie Walsh, directeur général de l'IATA, a déclaré qu'il existait un décalage entre les performances financières des motoristes, qui ont vu leurs marges augmenter à deux chiffres, et celles des compagnies aériennes, qui, selon lui, ont dû faire face à environ 11 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de coûts supplémentaires en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

"Ils s'en sont extrêmement bien sortis alors que les compagnies aériennes ont connu des perturbations majeures. Et je pense que ce paradoxe doit vraiment être dénoncé", a déclaré Willie Walsh.

Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, a défendu les pratiques tarifaires de l'industrie des moteurs à réaction, affirmant qu'elles reflètent l'ampleur des investissements nécessaires pour développer et assurer la maintenance de systèmes de propulsion complexes.

Pour Jérôme Cadier, de LATAM Brasil, intenter un procès n'a pas de sens, mais il souhaiterait que les constructeurs de moteurs puissent goûter à la douleur que les compagnies aériennes endurent.

"Tout comme les compagnies aériennes souffrent, j’aimerais aussi voir les marges des constructeurs de moteurs en pâtir."