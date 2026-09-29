Les dirigeants d'Anthropic contrôleront le laboratoire d'IA par l'intermédiaire de « Founder LLC » afin de privilégier l'intérêt général par rapport aux forces du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise d'un article publié lundi)

* Les cofondateurs d'Anthropic disposeront de 50,1 % des droits de vote grâce à la création de la société « Founder LLC » et à l'émission d'actions de catégorie F

* Le directeur général Dario Amodei a perçu près de 18 millions de dollars en 2025, selon un document déposé

* Les actionnaires de catégorie A pourraient n'avoir qu'une influence pratique limitée dans le cadre de cette structure à plusieurs catégories d'actions

par Echo Wang, Ross Kerber et Jeffrey Dastin

Anthropic se positionne depuis longtemps comme l'entreprise « vertueuse » du secteur de l'IA. Un premier aperçu de son dossier d'introduction en bourse montre comment elle met en place une nouvelle structure, la « Founder LLC », destinée à servir l'intérêt général, tout en protégeant ses dirigeants des forces du marché.

Cette nouvelle LLC sera initialement composée des sept cofondateurs d’Anthropic, dont le directeur général Dario Amodei, des personnes « particulièrement aptes à être les garants de notre mission », selon une copie du dossier consultée par Reuters. La mission d’Anthropic est de servir l’humanité grâce à une IA responsable.

Plus tôt dans la journée de lundi, Reuters a révélé en exclusivité des détails du prospectus d’introduction en bourse de cette entreprise spécialisée dans l’IA .

Le développeur de l’IA Claude continuera également à fonctionner en tant que « Public Benefit Corporation » (PBC), en vertu de la législation du Delaware, ce qui permet officiellement à ses dirigeants de concilier les intérêts des investisseurs et ceux du reste de l’humanité, précise le dossier.

Dans le cadre de cet accord, un vote à la majorité des sept cofondateurs permettra de contrôler une action de catégorie F, représentant 50,1 % du total des droits de vote, sur les questions clés de l’entreprise, notamment l’élection de certains membres du conseil d’administration et d’autres sujets soumis aux investisseurs.

Les quatre autres catégories d’actions d’Anthropic ont diverses fonctions ou limites, parmi lesquelles des droits de vote minimaux pour les partenaires stratégiques de la société. Et bien que les actions ordinaires de catégorie A destinées aux investisseurs lambda soient assorties d’une voix par action, la structure de capital novatrice d’Anthropic pourrait, dans les faits, réduire l’influence des investisseurs ordinaires.

Un représentant d’Anthropic a refusé de commenter. Certains détails de la structure de l’entreprise ont été révélés pour la première fois par The Information au début du mois de septembre.

Selon le document déposé, la structure d’Anthropic pourrait conduire à des décisions « susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts financiers et les performances commerciales à court, moyen ou long terme, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la valeur de nos actions ordinaires de classe A ».

En théorie, cette approche ne devrait pas prêter à controverse. Le document déposé par Anthropic indique que l’un de ses principaux atouts réside dans « une culture favorisant un environnement où l’ego est mis de côté et où la recherche de la vérité prime, et où les capacités de pointe en IA et la sécurité se renforcent mutuellement ».

Dans le même temps, l’histoire des entreprises regorge d’exemples de directeurs généraux visionnaires qui ont créé une valeur considérable, mais qui ont également ignoré certains points de vue des investisseurs, à leurs dépens.

Meta Platforms META.O a accepté en août de verser jusqu’à 18 milliards de dollars pour apaiser les inquiétudes concernant la sécurité des enfants après s’être opposée pendant des années aux actionnaires militants qui tentaient de soulever ces questions de politique générale lors des assemblées générales annuelles. Et les actions du constructeur de voitures électriques Tesla TSLA.O sont réputées pour leur volatilité , en fonction de la dernière publication sur les réseaux sociaux du directeur général Elon Musk .

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION TRÈS SOUDÉE

Anthropic a travaillé à la fois avec Meta et SpaceX

SPCX.O , dont Musk est également directeur général. Alors que la récente introduction en bourse de SpaceX a concentré le pouvoir entre les mains de Musk , le projet d’Anthropic viserait à répartir le pouvoir au-delà du directeur général Amodei vers un cercle d’exécutifs très soudés, essentiels au fonctionnement de l’entreprise.

Ce noyau dur de sept personnes est resté uni cinq ans après la création de leur start-up et plus d’une décennie après que certains d’entre eux se sont rencontrés. Le groupe a quitté OpenAI, son concurrent, en 2020 et s’est parfois écarté de la voie suivie par ses pairs pour faire avancer sa vision de la sécurité de l’IA.

Outre Amodei, la société « Founder LLC » comprend sa sœur et présidente de l’entreprise, Daniela Amodei; le directeur des opérations informatiques, Tom Brown; ainsi que Chris Olah, qui a récemment rencontré le pape Léon et qui est chargé de recherches clés.

Daniela Amodei préside également le conseil d’administration d’Anthropic. Selon le dossier déposé, elle sera élue, aux côtés de son frère et d’un administrateur dont le nom n’a pas encore été dévoilé, par les actionnaires des classes F et A une fois l’introduction en bourse finalisée.

Les quatre autres membres du conseil d’administration d’Anthropic seront élus par un autre organe de contrôle, le « Long-Term Benefit Trust » (fonds d’intérêt à long terme) de la start-up. Parmi les administrateurs actuels figurent l’ancien président de la Réserve fédérale Ben Bernanke et l’expert en sécurité nationale Richard Fontaine.

Anthropic parie que l’expérience collective de ses dirigeants permettra à l’entreprise de développer l’IA de manière responsable. Ce laboratoire d’avant-garde a déjà restreint ou reporté la mise en place de nouvelles fonctionnalités pour des raisons de sécurité, comme la création d’un programme à accès limité pour « Mythos Preview », un modèle d’IA particulièrement puissant en matière de cybersécurité.

« De même, nous avons choisi de ne pas développer certaines offres commercialement attractives, telles que des modèles de génération d’images et de vidéos, afin de consacrer nos ressources informatiques à nos priorités en matière de recherche et de sécurité », indique son dossier d’introduction en bourse.

Si les cofondateurs devaient se séparer, la structure de gouvernance d’Anthropic prévoit une solution. N’importe lequel d’entre eux pourrait être exclu de la « Founder LLC » pour avoir démissionné, être décédé, avoir vendu trop d’actions ou avoir été révoqué pour « motif valable », selon le document d’introduction en bourse. La catégorie d’actions à droit de vote privilégié des fondateurs commencera à être progressivement supprimée lorsqu’il ne restera plus que deux cofondateurs ou moins, ou leurs successeurs, marquant ainsi le début d’une période de transition, précise le document.

D’après le tableau récapitulatif des rémunérations figurant dans le dossier, Dario Amodei a perçu près de 18 millions de dollars en 2025, principalement sous forme d’actions et d’options. Sa sœur Daniela était la deuxième dirigeante la mieux rémunérée de l’entreprise, avec 16,4 millions de dollars pour 2025, précise le dossier.

Les frère et sœur Amodei et leurs cofondateurs se sont engagés, dans le dossier d’introduction en bourse, à consacrer 80 % de leur participation personnelle dans Anthropic à des œuvres caritatives.