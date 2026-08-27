Les directeurs généraux d'OpenAI et de Nvidia prendront la parole lors d'une réunion du G20 consacrée aux technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'événement dans les paragraphes 1 à 4) par Courtney Rozen et Jaspreet Singh

Jensen Huang, de Nvidia, et Sam Altman, d’OpenAI, devraient participer à une réunion ministérielle du G20 consacrée aux technologies, qui se tiendra la semaine prochaine à Raleigh, en Caroline du Nord, selon une source proche des détails de l’événement. Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , Dina Powell McCormick de Meta, ainsi que David Sacks, capital-risqueur et ancien conseiller en IA à la Maison Blanche, devraient participer à distance à cet événement, selon cette source. M. Altman participera à une « discussion informelle » avec le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, a indiqué un porte-parole de l’entreprise, ajoutant que le directeur général aborderait « les avancées à venir en matière de technologie d’IA ». Un porte-parole de M. Huang n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Cette réunion s’inscrit dans une série de rencontres qui se tiendront au cours des prochains mois, en amont du sommet des dirigeants du Groupe des 20 prévu en décembre à Miami, présidé cette année par les États-Unis. Les responsables des technologies et du commerce des pays membres discuteront de « l’IA et d’autres technologies émergentes » lors de la réunion de Raleigh, selon le site web de l’événement.