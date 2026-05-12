Les directeurs généraux américains espèrent que le sommet Trump-Xi leur apportera des opportunités commerciales en Chine

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* Certains directeurs généraux américains espèrent que ce sommet leur apportera des opportunités commerciales en Chine

* Mastercard et Visa souhaitent renforcer leur présence sur le marché chinois, selon certaines sources

* Meta, Tesla et BlackRock font partie des entreprises confrontées à des problèmes épineux en Chine

(Ajout de la déclaration d'Illumina aux paragraphes 7 et 8 et du contexte au paragraphe 21) par Eduardo Baptista et Laurie Chen

De Meta à Tesla en passant par BlackRock, la délégation d'entreprises américaines qui accompagne le président Donald Trump au sommet avec le dirigeant chinois Xi Jinping cette semaine se compose principalement de sociétés cherchant à résoudre des problèmes commerciaux avec la deuxième économie mondiale.

Plus d’une douzaine de directeurs généraux et de hauts dirigeants issus d’entreprises telles que Tesla TSLA.O , BlackRock BLK.N , Illumina ILMN.O , Mastercard MA.N et Visa

V.N accompagneront Trump lors de sa visite les 14 et 15 mai, a déclaré lundi un responsable de la Maison Blanche.

Contrairement à la visite de Trump en 2017, qui avait été marquée par un grand faste et des accords commerciaux, la délégation réduite de cette fois-ci comprend des entreprises cherchant à faire avancer des priorités commerciales de longue date en Chine, ont déclaré deux personnes proches des préparatifs qui ont souhaité rester anonymes.

“Outre Boeing et Cargill, qui sont liés à des accords d’achat, les autres sont principalement là pour faire valoir leurs demandes concernant l’approvisionnement en intrants essentiels”, a déclaré Reva Goujon, stratège géopolitique chez Rhodium Group.

“Cela pourrait aider l’administration américaine à faire passer le message que, pour pouvoir ne serait-ce que discuter d’un conseil d’investissement, la Chine doit être un partenaire d’investissement fiable et ne pas utiliser l’approvisionnement comme une arme.”

La délégation d'entreprises américaines espère que le sommet générera suffisamment de bonne volonté politique pour débloquer les autorisations réglementaires, l'accès au marché et les opportunités d'investissement, ont indiqué ces sources, alors qu'elles sont confrontées à des défis opérationnels plus larges en Chine, au-delà de la conclusion d'accords commerciaux.

La société américaine de séquençage génétique Illumina a déclaré dans un communiqué que son directeur général, Jacob Thaysen, était honoré de faire partie de la délégation d'entreprises américaines.

“C’est l’occasion de renforcer les relations et de façonner l’avenir de la médecine de précision”, a déclaré la société, sans donner plus de détails.

Les autres entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant leurs objectifs quant aux résultats attendus du sommet.

“DEMANDE CONCRÈTE”

L'une des sources a indiqué qu'une condition préalable essentielle pour que les entreprises participent au voyage était d'avoir une “demande concrète” promettant un résultat tangible ou un accord verbal pendant ou après le sommet.

Une autre source a précisé que les entreprises américaines considéraient le sommet moins comme un lieu d’annonces officielles que comme une ouverture politique susceptible d’accélérer les discussions réglementaires déjà en cours en Chine.

Par exemple, Meta doit faire face à une ordonnance émise le mois dernier par le puissant organe de planification d'État chinois, lui enjoignant de défaire son acquisition de plus de 2 milliards de dollars de la start-up d'intelligence artificielle Manus, alors que Pékin renforce la surveillance des investissements américains dans les start-ups nationales développant des technologies de pointe.

La Chine envisage également d’imposer des restrictions sur les exportations d’équipements de fabrication solaire vers les États-Unis, ce qui pourrait menacer les projets d’entreprises américaines telles que Tesla visant à construire de nouvelles usines ou à agrandir celles existantes afin de stimuler la production locale.

En mars, Reuters a rapporté que Tesla cherchait à acheter pour 2,9 milliards (XX milliards d'euros) de dollars d'équipements destinés à la fabrication de panneaux solaires auprès de fournisseurs chinois tels que Suzhou Maxwell Technologies 300751.SZ , qui sollicitait une autorisation d'exportation auprès du ministère du Commerce.

Tesla cherche également à obtenir l'autorisation des autorités chinoises pour étendre l'adoption de son système d'assistance à la conduite entièrement autonome sur le plus grand marché automobile du monde.

Son directeur général, Elon Musk, a déjà reconnu les difficultés découlant des restrictions technologiques imposées par les autorités américaines et chinoises, mais s'est montré optimiste quant à l'obtention d'une telle autorisation en Chine cette année.

Le directeur général de BlackRock, Larry Fink, arrive également à Pékin alors qu'un consortium dirigé par le gestionnaire d'actifs américain fait l'objet d'un examen minutieux concernant un projet d'acquisition de 23 milliards (XX milliards d'euros) de dollars de ports, dont deux situés près du canal de Panama, auprès du conglomérat hongkongais CK Hutchison 0001.HK .

Pékin a critiqué cette transaction alors que Washington s'efforce de réduire l'influence chinoise sur cette voie navigable stratégique.

Parmi les entreprises technologiques de la délégation, le fabricant de composants optiques Coherent COHR.N doit composer avec les contrôles à l'exportation imposés par Pékin sur l'indium et les matériaux connexes, essentiels à la fabrication de puces optiques haute performance.

La participation d'Illumina intervient alors que l'entreprise cherche à relancer ses activités après que Pékin a levé l'interdiction d'exportation qui lui avait été imposée l'année dernière.

Mais elle figure toujours sur la liste chinoise des “entités non fiables”, ce qui oblige les entreprises chinoises à demander l'autorisation du gouvernement pour acheter des instruments Illumina, dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine concernant la sécurité biotechnologique et la dépendance vis-à-vis de la chaîne d'approvisionnement.

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES

Les géants des paiements Mastercard et Visa espèrent profiter du sommet pour renforcer leur position sur le marché chinois des paiements, fortement réglementé, selon les deux sources.

Une source proche du dossier a déclaré que Mastercard espérait que le gouvernement américain plaiderait en faveur d'une participation plus importante dans sa coentreprise en Chine.

En 2023, Mastercard est devenu le premier réseau de paiement étranger à obtenir l'autorisation de traiter les transactions par carte bancaire libellées en yuan en Chine, par le biais d'une coentreprise avec son partenaire local NetsUnion.

Une autre source a indiqué que Visa, qui n'a pas encore obtenu l'autorisation d'exercer des activités de compensation de cartes bancaires en Chine comme ses concurrents Mastercard et Amex, espère pénétrer ce marché très convoité en détenant une participation sans précédent de 100 % dans une future licence de coentreprise.

La directrice générale de Citigroup, Jane Fraser, et le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, se joignent également à ce voyage, alors que les sociétés de Wall Street poursuivent leurs efforts pour renforcer leur accès aux marchés financiers chinois.

Citi attend toujours l'autorisation d'exercer une activité de courtage en valeurs mobilières en propre en Chine après s'être retirée d'une précédente coentreprise.

La banque est également confrontée à un litige avec la société pétrolière Haiyue Energy Group, basée dans la province orientale du Zhejiang, qui a poursuivi Citibank en justice pour le gel d'un paiement de 27 millions (XX millions d'euros) de dollars lié aux sanctions américaines.

La Chine et les États-Unis pourraient conclure un accord agricole lors du sommet afin d'accroître les achats de céréales et de viande par Pékin, mais les observateurs du marché ne s'attendent pas à de nouveaux achats importants de soja au-delà de ceux convenus dans l'accord d'octobre dernier.