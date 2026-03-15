Les directeur général du secteur pétrolier américain avertissent l'administration Trump que la crise énergétique risque de s'aggraver, selon le WSJ

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Les dirigeants des grandes compagnies pétrolières américaines ont averti un responsable de l'administration du président américain Donald Trump que la crise énergétique déclenchée par la guerre en Iran allait probablement s'aggraver, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Les directeur général d'Exxon XOM.N , Chevron CVX.N et Conocophillips COP.N ont averti lors d'une série de réunions à la Maison Blanche mercredi dernier et lors de conversations récentes avec le secrétaire à l'énergie Chris Wright et le secrétaire à l'intérieur Doug Burgum que la perturbation des flux d'énergie par la voie navigable vitale du détroit d'Ormuz continuerait à créer de la volatilité sur les marchés mondiaux de l'énergie, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.