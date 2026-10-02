Les deux premiers avions de chasse F-16V de Taïwan arrivent pour renforcer les défenses face à la Chine

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* Les États-Unis ont approuvé la vente de 66 nouveaux F-16V à Taïwan en 2019

* La production a subi des retards, notamment en raison de problèmes logiciels

* L'armée de l'air taïwanaise effectue quotidiennement des sorties d'urgence pour repousser l'armée chinoise

* La Chine a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis de cesser d’armer Taïwan

* Taïwan construit également ses propres sous-marins

(Ajout de commentaires sur le programme de sous-marins de Taïwan, paragraphes 12 à 15)

par Ann Wang

Les deux premiers exemplaires d’un lot de 66 nouveaux avions de chasse F-16V Block 70 commandés en 2019 sont arrivés vendredi à Taïwan après des mois de retard, contribuant ainsi à renforcer une armée de l’air qui doit décoller en urgence presque quotidiennement pour suivre de près les forces armées chinoises.

Taïwan est confrontée à une menace militaire croissante de la part de Pékin, qui revendique cette île gouvernée démocratiquement comme faisant partie de son territoire. Taipei s’est plainte des retards répétés concernant les armes commandées aux États-Unis, son plus important soutien international et fournisseur d’armement.

Cette livraison, destinée à la base aérienne de Chihhang à Taitung, sur la côte est montagneuse, intervient alors que les inquiétudes grandissent à Taïwan quant à l'engagement de l'administration Trump à armer Taipei, bien que Washington affirme qu'il n'y a eu aucun changement de politique.

Les avions, qui ont fait escale à Hawaï et à Guam, se sont posés à midi (04 h 00 GMT).

"Il s’agit d’une avancée importante pour le renforcement des capacités de défense aérienne de Taïwan", a écrit le président Lai Ching-te sur Facebook, remerciant les États-Unis pour leur soutien.

S'adressant aux journalistes au Parlement à Taipei, le ministre de la Défense Wellington Koo a déclaré que d'autres F-16V arriveraient bientôt, sans toutefois donner plus de détails.

En 2019, les États-Unis ont approuvé une vente de 8 milliards de dollars d’avions de chasse F-16V de Lockheed Martin

LMT.N à Taïwan, ce qui porterait sa flotte de F-16 à plus de 200 appareils. Mais des problèmes, notamment liés aux logiciels, ont retardé la livraison des avions.

L’arrivée des deux premiers appareils a eu lieu presque exactement une semaine après la rencontre à Washington entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping .

M. Trump avait déclaré en mai, après avoir rencontré M. Xi à Pékin, qu’il suspendait un nouveau programme d’aide de 14 milliards de dollars destiné à Taïwan, bien qu’il en ait approuvé un autre d’une valeur de 11 milliards de dollars en décembre 2025.

NIVEAU DE MENACE CHINOISE

Des responsables américains estiment qu’une invasion chinoise de Taïwan avant 2028 est de plus en plus improbable, ont indiqué à Reuters des sources proches des réflexions américaines. Taïwan tiendra sa prochaine élection présidentielle début 2028.

"L’intention de la Chine d’annexer Taïwan par la force n’a jamais changé", a déclaré M. Koo.

Taïwan dispose également d’un ambitieux programme d’armement national, comprenant notamment la construction de ce qui devrait à terme compter huit sous-marins , en s’appuyant sur l’expertise et la technologie de plusieurs pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Le premier sous-marin, le Narwhal, devait être livré à la marine en 2024, mais le programme — qui constitue la première tentative de Taïwan de construire un sous-marin — a pris du retard.

Chen Jeng-horng, président de la CSBC 2208.TW , chargée de la construction des navires, a déclaré aux journalistes à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, que le Narwhal subissait actuellement ses derniers essais avant sa livraison.

"Bien sûr, le plus tôt sera le mieux pour toutes les parties", a-t-il ajouté, sans préciser de date à laquelle la marine le recevrait.

NOUVEAU CHASSEUR DE POINTE

Les nouveaux avionsF-16V sont équipés d’une avionique, d’armements et de systèmes radar de pointe afin de mieux contrer l’armée de l’air chinoise, notamment ses chasseurs furtifs J-20, bien que Washington se soit montré réticent à fournir à Taïwan ses chasseurs les plus avancés, tels que le F-22 ou le F-35.

Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, mais les deux pays n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles.

Pékin a demandé à plusieurs reprises à Washington de cesser d’armer Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant l’arrivée des F-16.

"Nous continuons à soutenir nos amis et alliés dans toute la région indo-pacifique afin de promouvoir notre prospérité, notre sécurité et nos valeurs communes — y compris Taïwan", a déclaré un porte-parole du département d'État américain interrogé au sujet des nouveaux F-16.

(1 $ = 31,9060 dollar taïwanais)