Les députés malaisiens vont tenir une audition sur l'accord entre Lynas et les États-Unis concernant les terres rares

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Une commission parlementaire malaisienne tiendra une audition le 16 juillet afin d’examiner un contrat d’approvisionnement en terres rares d’une valeur de 96 millions de dollars , signé plus tôt cette année entre la société australienne Lynas Rare Earths LYC.AX et le ministère américain de la Défense, a déclaré lundi un haut responsable parlementaire. Lynas, qui exploite en Malaisie l’une des plus grandes usines de traitement de terres rares au monde, a fait l’objet de protestations concernant cet accord d’une durée de quatre ans, certaines organisations de défense des droits de l’homme l’accusant de fournir des matériaux destinés à la fabrication d’armes américaines utilisées par Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza . La Malaisie, à majorité musulmane, soutient depuis longtemps la cause palestinienne et n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.

* L’audition avait pour but de clarifier les détails de l’accord entre Lynas et le Pentagone et de déterminer s’il enfreignait des politiques locales, a déclaré le député Wong Chen, président d’une commission parlementaire spéciale sur les relations internationales et le commerce.

* Des témoignages seront recueillis auprès de représentants de Lynas, de responsables du gouvernement malaisien ainsi que d’associations environnementales et de militants des droits de l’homme, a déclaré M. Wong aux journalistes.

* Les conclusions de cette audition seront présentées sous forme de recommandations afin d’orienter la politique de la Malaisie en matière de terres rares, alors que le pays cherche à attirer des investissements pour développer son industrie nationale, a-t-il ajouté.

* « À quoi servent ces terres rares?… Si c’est pour les énergies renouvelables, nous y serons favorables, mais si c’est pour des armes, je pense que nous devrions nous y opposer », a déclaré M. Wong.

* M. Wong s’est exprimé après avoir reçu un mémorandum rédigé par une cinquantaine de manifestants, parmi lesquels des militants de Greenpeace et du mouvement « Boycott, désinvestissement et sanctions » (BDS), qui s’étaient rassemblés devant le Parlement pour réclamer davantage de transparence et de responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement en terres rares.