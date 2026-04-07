Les démocrates s'interrogent sur la légalité de l'accord entre Trump et TotalEnergies sur l'énergie éolienne en mer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les démocrates de la Chambre des représentants ont remis en question la légalité de l'accord conclu par l'administration Trump pour restituer près d'un milliard de dollars à TotalEnergies TTEF.PA afin d'arrêter le développement de deux parcs éoliens offshore américains, selon des lettres envoyées à des responsables de l'administration et à l'entreprise énergétique française.

* Les représentants américains Jared Huffman et Jamie Raskin, tous deux démocrates, ont envoyé lundi une lettre aux responsables du ministère de l'intérieur et du ministère de la justice, alléguant que l'accord avec TotalEnergies était contraire à la loi.

* La lettre demande une explication de l'autorité statutaire pour le remboursement et s'interroge sur la source du financement.

* "Si le ministère de l'intérieur finance cet accord sans disposer d'un crédit valable ou d'une autorisation de règlement, chaque dollar dépensé est illégal", écrivent les législateurs.

* Une deuxième lettre adressée au directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, demande une réunion d'information avec l'entreprise ainsi que des documents et des communications relatifs au remboursement.

* Les deux lettres demandent des réponses pour le 20 avril.

* Les représentants du ministère de l'intérieur, du ministère de la justice et de TotalEnergies n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.