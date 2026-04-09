Publicis devient l'agence média de Microsoft au niveau mondial

Le géant français de la communication Publicis va devenir l'agence média mondiale de Microsoft , ont annoncé mercredi les deux entreprises, dans le cadre d'un contrat estimé à plus d'un milliard de dollars par an par des médias spécialisés.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

"À mesure que nos activités dans les médias et la publicité évoluent, le moment était venu d'élargir notre relation avec Publicis afin de mieux accompagner notre intérêt croissant pour le marketing piloté par l'IA, la data et le déploiement à l'échelle mondiale", a expliqué le groupe américain à l'AFP.

Publicis va notamment être chargé de l'organisation des plans média et de l'achat des espaces publicitaires de Microsoft pour un budget annuel évalué à plus d'un milliard de dollars par les médias spécialisés Adweek et Campaign.

Dans le même temps, le groupe français Publicis s'engage notamment à sélectionner le cloud de Microsoft, baptisé Azure, pour ses outils d'IA, a précisé un communiqué commun.

Publicis a détrôné le japonais Dentsu, agence média de Microsoft depuis plusieurs années et qui continuera à gérer la communication des consoles Xbox ainsi que la production et diffusion de contenus publicitaires à travers son agence Tag Worldwide, a confirmé le géant américain à l'AFP.

Publicis a dégagé en 2025 un revenu net de 14,5 milliards d'euros et un bénéfice net de 1,65 milliard d'euros.