Les démocrates réveillent l'or, qui remonte à 4 000 USD

(Zonebourse.com) - Le résultat des élections de mi-mandat américaines a bénéficié à l'or, qui prend plus de 2% à 4 027 USD l'once.

La victoire marquante des démocrates aux élections de mi-mandat a déclenché une remontée de l'once d'or, qui a repassé la barre des 4 000 USD.

Deux facteurs expliquent cette mécanique.

Le dollar a reculé après la prise de contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants par les démocrates. Comme l'or se négocie en dollars, il devient alors moins cher pour les acheteurs qui utilisent d'autres devises, ce qui peut soutenir la demande.

Les taux américains ont également baissé. Un Congrès démocrate face à une administration républicaine pourrait freiner certains projets de dépenses et limiter les craintes d'une hausse de la dette. La baisse des rendements rend les bons du Trésor moins intéressants face à l'or : contrairement à ces obligations, le métal précieux ne verse ni intérêts ni revenus.

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