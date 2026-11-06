Wall Street clôture sans direction claire, timide rebond pour la tech

Un écran à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, le secteur technologique affichant un modeste rebond après sa déroute de la veille liée aux inquiétudes sur l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - a gagné 1,09 % et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 0,31 %. Le Dow Jones a lui perdu 0,46 %.

"Les fabricants de puces ont mené le rebond de ce vendredi, mais leurs gains demeurent limités au regard du décrochage enregistré la veille", commentent les analystes de Briefing.com.

Jeudi, l'indice Nasdaq avait essuyé sa pire séance depuis avril 2025 et le choc des droits de douane imposés par Donald Trump au monde entier en plongeant de 5,52 %, pénalisé par la chute des titres liés à l'IA. L'indice élargi S&P 500 avait dévissé de 4,35 %.

En cause : les marchés ont analysé les résultats des "midterms" comme un frein au développement de l'IA, alors que plusieurs nouveaux élus démocrates ont fait campagne pour ralentir la construction de centres de données dans leurs circonscriptions.

"Y aura-t-il certaines restrictions sur la technologie ? C'est probablement le cas", estime Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, contacté par l'AFP. Il juge toutefois qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions.

En attendant d'en savoir plus, le mastodonte des semi-conducteurs Nvidia est remonté de 2,78 % vendredi après avoir chuté de 9,30 % la veille. AMD a gagné 11,04 % et Micron 5,12 % suite à une chute de plus de 17 % jeudi.

"Le mouvement observé aujourd'hui relève davantage d'un rattrapage partiel que d'un véritable renversement de la tendance baissière", notent les analystes de Briefing.com.

Le Nasdaq est toujours en baisse de plus de 10 % par rapport à son sommet début octobre, et demeure donc en phase de correction.

Pour Jose Torres, d'Interactive Brokers, la place américaine a aussi quelque peu profité jeudi d'un rapport sur l'emploi bien meilleur qu'attendu pour le mois d'octobre aux Etats-Unis

Le chômage a légèrement reculé, à 4,1 %, et les créations d'emplois (165.000) ont plus que doublé par rapport à septembre, selon les chiffres du service statistique du ministère américain du Travail.

Les marchés financiers s'attendaient à un rapport plus tiède, avec un chômage stable à 4,2 % et autour de 60.000 créations d'emplois.

Ces données "devraient conforter la Réserve fédérale (Fed, Ndlr) dans son analyse selon laquelle le marché du travail reste solide", estime Fawad Razaqzada, analyste de Forex.com

Elles devraient aussi permettre à l'institution de se concentrer sur son autre mandat, à savoir la lutte contre l'inflation, et la pousser à remonter ses taux d'intérêt dès sa prochaine réunion, début décembre.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain se tendait légèrement à 4,86 % vers 21H30 GMT, contre 4,83 % à la clôture la veille.

"Les publications de résultats d'entreprises continuent de provoquer d'importantes variations sur certains titres", remarquent aussi les experts de Briefing.com.

Airbnb s'est envolé de 11,67 % après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre et partagé des prévisions pour la fin d'année jugées solides par les analystes.

L'entreprise de sécurisation et d'optimisation web Cloudflare a gagné 9,89 %, profitant elle aussi de performances financières meilleures qu'attendu.

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