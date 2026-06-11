Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis augmentent légèrement dans un contexte de résilience du marché du travail

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne de la résilience persistante du marché du travail début juin.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 4 000 pour atteindre 229.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 6 juin, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 219 000 demandes pour la semaine écoulée. Les demandes ont tendance à augmenter au début de l'été, car certains États autorisent le personnel non enseignant à demander des allocations chômage pendant les longues vacances scolaires. Les facteurssaisonniers , le modèle utilisé par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données, ne reflètent pas toujours ces mouvements. L'économie a enregistré en mai un troisième mois consécutif de forte croissance de l'emploi, a indiqué le gouvernement la semaine dernière. Le taux de chômage est resté à 4,3 %, pour le troisième mois d'affilée. Une partie de la vigueur de la croissance de l'emploi est probablement due au faible nombre de licenciements. Une enquête de la National Federation of Independent Business publiée cette semaine a montré que son indicateur de l'emploi avait baissé en mai pour le troisième mois consécutif, tandis que la part des chefs d'entreprise prévoyant de créer de nouveaux emplois au cours des trois prochains mois est tombée à son plus bas niveau depuis six ans. Les économistes estiment que l'embauche a été freinée par l'incertitude politique, notamment les droits de douane sur les importations l'année dernière et, aujourd'hui, la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d'aide, indicateur de l'embauche, a augmenté de 24 000 pour atteindre 1.795.000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 30 mai, selon le rapport sur les demandes.

Les Américains sans emploi peinent à trouver de nouvelles opportunités. Le nombre de personnes au chômage depuis 27 semaines ou plus a bondi en mai pour atteindre son plus haut niveau depuis décembre 2021, selon le rapport sur l'emploi très suivi publié la semaine dernière. La durée médiane du chômage est passée de 11,0 semaines en avril à 11,6 semaines, son plus long niveau depuis novembre 2021.