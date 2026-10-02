Les demandes de retrait du fonds phare de Blue Owl ralentissent à mesure que la crise du crédit privé s'atténue

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(Ajout d'un graphique, d'informations sur les actions au paragraphe 3 et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 15 et 16)

par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

Le fonds phare de crédit privé de Blue Owl Capital OWL.N a vu ses demandes de retrait ralentir encore davantage au troisième trimestre, alors que la pression sur les rachats s'atténue dans l'ensemble du secteur.

Les investisseurs ont cherché à retirer 4,2 milliards de dollars de deux fonds de Blue Owl au cours dutrimestre, contre 4,7 milliards de dollars au trimestre précédent , selon les lettres aux actionnaires publiées vendredi. Les fonds rachèteront 5 % des parts, seuil habituel pour ce type de véhicules.

L’action de la société new-yorkaise a progressé de 1 %. Elle a chuté d’environ 45 % au cours de l’année écoulée, jusqu’à la clôture de jeudi.

Ces développements viennent s’ajouter aux signes indiquant que le crédit privé pourrait être en train de dépasser le pire de la pression liée aux rachats, à mesure que le sentiment des investisseurs s’améliore et que les gestionnaires d’actifs traitent l’arriéré de demandes de retrait en attente.

Les acteurs du marché estiment que l’évolution des demandes de retrait est encourageante, même si certains des plus grands fonds doivent encore faire face à des arriérés persistants en matière de rachats.

Les fonds de crédit privé ont dû faire face cette année à des pressions de rachat sans précédent, liées aux inquiétudes concernant les normes de crédit , ainsi qu’à l’impact potentiel de l’IA sur les éditeurs de logiciels, qui constituent une base d’emprunteurs clé pour les prêteurs directs.

Les dirigeants des sociétés de gestion d’actifs estiment avoir été jugés trop sévèrement, affirmant que les pressions de rachat ont été alimentées par des inquiétudes perçues concernant le crédit privé, plutôt que par la performance sous-jacente des fonds.

ALLÈGEMENT DE LA PRESSION CHEZ OCIC

Les demandes de retrait au sein du fonds phare Blue Owl Credit Income Corp (OCIC), d’une valeur de 35,1 milliards de dollars, ont reculé à 16,8 % au troisième trimestre, contre 18,8 % au trimestre précédent.

OCIC, la deuxième plus grande société de développement des entreprises non cotée (BDC), a indiqué que la participation aux nouvelles offres publiques de rachat restait limitée, la plupart des demandes provenant d’investisseurs qui renvoyaient des offres non satisfaites précédemment.

Les principaux fonds de crédit privés ont appliqué cette année le plafond habituel de 5 % sur les rachats, ce qui a maintenu les demandes de retrait à un niveau élevé, les investisseurs soumettant à nouveau leurs demandes non satisfaites lors des offres publiques de rachat suivantes.

Les dirigeants de Blue Owl avaient précédemment indiqué que les solides performances des produits de la société avaient contribué à faire baisser le nombre de demandes de rachat sur ses fonds non cotés. Les offres publiques de rachat des fonds Blue Owl pour le troisième trimestre ont pris fin le 30 septembre.

Des fonds tels que l’OCIC sont également bien placés pour tirer parti d’un environnement de resserrement des taux d’intérêt, leurs portefeuilles étant principalement composés d’actifs à taux variable.

Blue Owl s’est retrouvée au cœur de la crise du crédit privé de cette année , alors que des articles négatifs concernant sa gestion des fonds de crédit privé ont alimenté une vive inquiétude.

La société est devenue le symbole des fonds de crédit privés confrontés à des pressions de rachat élevées, les demandes de retrait sur ses deux fonds ayant atteint le chiffre record de 5,4 milliards de dollars au premier trimestre, lorsque la demande a atteint son apogée.

"Le problème le plus persistant auquel sont confrontées les BDC non cotées est le ralentissement des nouvelles souscriptions", a déclaré Glenn Schorr, analyste chez Evercore. Il faudra un certain temps pour que le crédit direct regagne en popularité auprès des clients et des conseillers, mais "il semble que le secteur ait réussi à isoler le problème lié au crédit direct et que les autres produits d’OWL dans le secteur de la gestion de patrimoine continuent de connaître le succès", a ajouté Glenn Schorr.

OTIC EN TÊTE DES DEMANDES DE RACHAT

Les demandes de retrait chez OTIC restent bien supérieures à la moyenne du secteur, ce qui reflète la base d’actionnaires concentrée du fonds et son mandat d’investissement spécialisé. Les logiciels représentent une part importante du portefeuille de ce véhicule.

Les investisseurs de Blue Owl Technology Income Corp (OTIC), un fonds axé sur les technologies, ont cherché à retirer 1,1 milliard de dollars, soit 39 % des parts, au cours du trimestre. Ce chiffre est à comparer aux 1,1 milliard de dollars, soit 38,1 %, enregistrés au trimestre précédent.

La grande majorité des demandes de rachat adressées à ce fonds de 5 milliards de dollars provenait également d’investisseurs qui renouvelaient des demandes de rachat non satisfaites précédemment, a précisé OTIC.

La plupart des produits de gestion de patrimoine de Blue Owl sont axés sur les États-Unis, à l’exception de l’OTIC. Le calendrier de lancement de ce véhicule a entraîné une distribution plus restreinte, ce qui s’est traduit par une concentration en Asie.

À 39 %, les demandes de rachat d’OTIC ont été nettement supérieures aux 10 % à 17 % enregistrés par les plus grands gestionnaires de BDC non cotées lors des offres publiques de rachat du troisième trimestre .

Blue Owl, créée en 2021 par la fusion d’Owl Rock Capital et de la division Dyal Capital Partners de Neuberger Berman, gère actuellement cinq BDC couvrant différentes stratégies et disposait de 319 milliards de dollars d’actifs au 30 juin.