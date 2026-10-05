Les déclarations de Musk concernant TSMC et Terafab font chuter le cours de l'action Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le cours de l'action du fabricant de puces Intel INTC.O recule de 2,35 % à 116,53 dollars

** Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O et de SpaceX SPCX.O , a déclaré samedi sur X que des discussions étaient en cours concernant une éventuelle coopération entre TSMC et son projet de fabrication de puces, Terafab

** Réagissant sur X à une capture d’écran d’un article intitulé “TSMC étudie la possibilité de collaborer avec TeraFab d’Elon Musk”, Elon Musk a écrit samedi: “Ce ne sont que des discussions, mais cela pourrait déboucher sur quelque chose”

** Une éventuelle implication de TSMC pourrait remettre en cause le rôle d’Intel dans le projet Terafab

** “L’annonce concernant Musk semble avoir été le catalyseur, mais la forte hausse d’Intel en septembre a rendu le titre vulnérable à un recul”, explique Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth

** Tesla et Intel n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** L'action INTC a progressé d'environ 34 % en septembre, dans un contexte de forte demande pour les valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs

** Si l'on tient compte des fluctuations de la séance, l'action INTC a plus que doublé cette année