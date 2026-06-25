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Les dangers de l'IA
information fournie par DT Expert 25/06/2026 à 16:38

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Une notion capitale est convoquée dans le sillage de cette crise de la modernité : celle de progrès. Centrale pour cerner ce qui a fertilisé la modernité puis ce qui l'a empoisonnée. Depuis les Lumières, la plupart des progrès techniques nourrissaient le Progrès humain, et profitaient à tous plutôt équitablement. Le XXème siècle est celui d'une culbute. Le progrès technique prospère à une vitesse et selon des règles marchandes qui disqualifient l'examen responsable et éthique qu'il exige pourtant. Ce progrès semble se retourner contre l'intérêt de l'humanité qui a confondu et continue de confondre progrès et innovation.

L'année 2026 marque, elle, un tournant majeur dans l'histoire des technologies. Au départ, l'intelligence artificielle était perçue comme un simple outil d'assistance : elle aidait à écrire des textes, à traduire, à répondre à des questions ou à automatiser des tâches répétitives. Aujourd'hui, cette vision est dépassée. Les systèmes d'IA modernes sont capables de concevoir des architectures logicielles complètes, d'écrire du code fonctionnel, de corriger leurs propres erreurs, d'analyser des données financières complexes, de générer des images et des vidéos ultra-réalistes, et même d'interagir avec le monde physique via des véhicules autonomes ou des robots.

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Pour un non-spécialiste, on peut comparer cette évolution à un passage d'un simple assistant de bureau à un collaborateur hautement qualifié capable de travailler de manière quasi autonome sur des projets complexes. La question fondamentale n'est donc plus : l'IA est-elle puissante ? La réponse est clairement oui. La vraie question devient : sommes-nous capables de contrôler cette puissance au même rythme qu'elle progresse ? Or, aujourd'hui, une asymétrie apparaît : les capacités des modèles progressent de manière exponentielle, tandis que les mécanismes de contrôle progressent beaucoup plus lentement. Cette différence de vitesse crée un risque structurel : un système de plus en plus puissant, mais pas nécessairement maîtrisé.

(...)

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IA: Intelligence artificielle
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