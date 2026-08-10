Wall Street ouvre dans le rouge, prudence face au Moyen-Orient et avant des données clef

Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ouvert en ‌baisse au lancement d'une semaine chargée en données clef sur l'inflation américaine, alors que les investisseurs évaluent ​les dernières nouvelles du Moyen-Orient, où les négociations continuent autour de la réouverture du détroit d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 12,64 points, soit 0,02%, à 54.024,29 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, recule de 0,03% à 7.755,21 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,05%, soit 12,12 points, à 26.678,50.

En l'absence d'avancées tangibles au ​Moyen-Orient, la prudence est de mise en ce début ⁠de semaine, les opérateurs attendant les publications, mercredi et jeudi, de deux statistiques clef sur l'inflation ‌américaine : les prix à la consommation (CPI) et les prix à la production (PPI).

Les économistes interrogés par Reuters tablent sur un ralentissement de l'inflation CPI à 3,4% sur un ​an, après 3,5% le mois précédent.

"Nous ‌maintenons notre point de vue qu'il n'y aura pas de hausses de ⁠taux de la part de la Fed cette année", juge Mohit Kumar, économiste chez Jefferies. "Le point clé sera le rapport sur l'inflation cette semaine."

"Si les prix du pétrole restent contenus et baissent par rapport aux ⁠niveaux actuels, cela empêcherait ‌la Fed d'avoir besoin de relever les taux", ajoute-t-il.

Alors que la flambée des ⁠prix de l'énergie a alimenté cette année les craintes d'une inflation persistante, le nouveau président de la ‌Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, a déjà fait connaître son manque d'enthousiasme pour les ⁠indications prospectives.

"Le récit dominant est que l'inflation reste (...) élevée, mais n'est pas si ⁠éloignée de l'objectif de ‌2% de la Fed. Ce n'est pas une victoire, mais c'est un progrès", estime Bob Edwards, directeur ​des investissements chez Edwards Asset Management.

"Une publication anodine pour ‌le CPI et l'absence de hausse des taux en septembre permettraient à ce marché de s'accélérer", précise-t-il.

Aux valeurs, Apple recule de ​2,5%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Jefferies, le courtier citant des données indiquant que le groupe aurait annulé le modèle entièrement en verre prévu pour le 20e anniversaire de l'iPhone.

Le ⁠géant américain des puces des puces Intel abandonne 4,4% après avoir annoncé lever 15 milliards de dollars par le biais d’une vente d’actions, en raison des craintes de dilution des participations.

Côté hausses, Meta progresse de 1,4% après avoir lancé un nouveau modèle d'intelligence articielle, tout comme Microsoft après avoir annoncé dévoiler sa nouvelle puce d'IA Maia 300 en septembre.

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(Rédigé par Augustin ​Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)