Les craintes sur la dette liée à l'IA bousculent à nouveau les Bourses mondiales

On aperçoit un panneau de signalisation sur Wall Street, devant la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes évoluent également dans le désordre jeudi à mi-séance, les inquiétudes sur le ‌niveau d'endettement des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) refaisant surface et poussant les investisseurs vers les valeurs refuge. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,26% pour le Dow Jones, mais en baisse de 0,29% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,22% pour le Nasdaq. À Paris, le ​CAC 40 prend 0,16% à 7.885,75 points vers 11h14 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,47% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,57%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,88%, le FTSEurofirst 300 0,23% et le Stoxx 600 0,25%.

Le coût de l'assurance contre les défauts de paiement des géants technologiques américains atteignent jeudi des niveaux record, un nouveau signe des tensions croissantes sur le marché du crédit dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), qui touchent particulièrement les opérateurs de centres de données, dont la rentabilité dépend des revenus futurs.

L'un d'entre eux, le groupe américain CoreWeave, doit près de 50 ​milliards de dollars à ses créanciers, selon les données de LSEG, et a chuté mercredi de 15% à la Bourse de New York, ce qui lui a fait perdre un cinquième de sa capitalisation boursière.

Le rendement des obligations à échéance 2031 de CoreWeave a bondi jeudi à 16,4%, selon Tradeweb, une plateforme de trading électronique, tandis que le coût de l'assurance contre la dette du groupe ​a grimpé au-delà de 1.000 points de base pour atteindre des niveaux records, montrent les données de S&P Global Market Intelligence.

L'onde de choc sur ⁠les marchés du crédit du secteur touche également Oracle, Amazon, Alphabet, Meta et Nvidia.

L'action CoreWeave et celles des géants de la "tech" américaine devraient continuer à souffrir jeudi, selon les indications en avant-Bourse, et la vague de ventes s'étend, dans le même temps, aux marchés ‌européens après avoir également touché les asiatiques pendant la nuit.

L'indice des nouvelles technologies sur le Stoxx 6000 recule de 3,08%, après être tombé en séance à son plus bas niveau depuis plus de trois semaines, à 998,99 points.

Si les inquiétudes concernant l'endettement élevé du secteur, en pleine course à l'IA, ne sont pas nouvelles, les chiffres de l'inflation américaine du mois de septembre les ont encore exacerbées, car une politique monétaire plus restrictive de la Réserve fédérale (Fed) ​pour y remédier aurait pour effet d'augmenter les coûts de financement des entreprises.

Ces difficultés poussent les investisseurs à se détourner ‌du risque et à se réfugier dans les obligations d'État, ce qui entraîne une hausse de leurs cours et une baisse de leurs rendements, qui avaient récemment atteint des sommets inégalés depuis ⁠plus de deux décennies.

Les chiffres de l'inflation américaine ont une nouvelle fois bouleversé les anticipations des marchés financiers, qui estiment désormais à 50% la probabilité d'une hausse des taux en octobre, une hypothèse qui avait été écartée ces dernières semaines.

Le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, prendra la parole à Bangkok dans la nuit de jeudi à vendredi à l'occasion de la réunion annuelle du FMI qui se tient dans la capitale thaïlandaise, une dernière occasion d'influencer les anticipations avant la décision de politique monétaire prévue dans moins de deux semaines.

La séance du jour est par ailleurs marquée ⁠par de nombreux indicateurs économiques aux Etats-Unis, dont les ventes ‌au détail, les inscriptions au chômage et les prix à la production (PPI).

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Les actions des fabricants européens de puces électroniques et des groupes liés à l'IA chutent fortement jeudi, ASML, STMicroelectronics, BESI, ⁠Infineon et ASMI reculant de 5,3% à 8,3%.

Legrand et Schneider Electric, dont l'activité est très dépendante des centres de données, enregistrent des baisses respectives de 4,2 et de 3,7% à Paris.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Pernod Ricard avance légèrement (+0,97%) après avoir fait état d'une baisse moins importante ‌que prévu de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

TotalEnergies, qui a déclaré s'attendre à ce que son bénéfice du troisième trimestre soit porté par un quasi-quadruplage des marges de raffinage et par une forte hausse des revenus liés au gaz naturel liquéfié (GNL), prend ⁠0,99%.

Le fabricant d'équipements télécoms Ericsson grimpe de plus de 9% après avoir publié un bénéfice d'exploitation trimestriel avec une baisse moins marquée qu'initialement anticipé.

Tomtom perd 2,88%, le spécialiste néerlandais de la cartographie ⁠numérique ayant annoncé son intention de réorganiser ses activités, ce qui affectera ‌environ 200 postes dans le monde.

TAUX

Les rendements obligataires sont en nette baisse jeudi dans un contexte d'aversion au risque.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 10,7 points de base à 5,0829% et est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis début août 2025. Celui du ​titre à deux ans recule de 6,8 points de base à 4,7340%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans cède 10 points de ‌base à 3,3664%, celui de l'obligation à deux ans abandonne 6 points de base à 3,0401%.

En France, le taux de rendement de l'OAT à dix ans perd 12,5 points de base pour s'établir à 4,7553%.

Les anticipations concernant l'évolution des taux de la Banque centrale européenne (BCE) restent globalement inchangées, les marchés monétaires tablant sur un statu quo en ​octobre avant une nouvelle hausse en décembre.

Selon Alvaro Santos Pereira, membre du conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort, l'inflation liée aux prix de l'énergie ne se répercute pas sur les autres prix, ce qui constitue un signe rassurant.

Au Royaume-Uni, Huw Pill, chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE), a dit jeudi qu'un possible relèvement des taux ne devait pas être interprété comme le début d'une longue série de hausses.

La BoE devrait relever son taux directeur en novembre pour la première fois depuis plus de trois ans, le portant à 4%, selon la majorité des économistes interrogés par Reuters.

CHANGES

Le dollar ⁠recule jeudi par rapport à son plus haut niveau depuis 18 mois atteint la veille, la forte baisse des rendements des bons du Trésor pesant sur la devise américaine. Le billet vert perd 0,48% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,51% à 1,1213 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent sur de faibles variations, les investisseurs examinant les perspectives d'approvisionnement et les tensions persistantes au Moyen-Orient.

Le Brent recule de 1,3% à 104,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,06% à 95,03 dollars.

Les opérateurs analysent également les plans des Etats-Unis visant à alléger les sanctions contre les navires de la "flotte fantôme", qui transportent du pétrole en provenance de Russie, d'Iran ou du Venezuela, afin de faire baisser les taux de fret mondiaux.

Les répercussions des perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz commencent par ailleurs à se faire sentir sur les récoltes agricoles, menaçant de faire baisser les rendements et de faire grimper les prix des denrées alimentaires, a déclaré jeudi à Reuters le directeur d'une agence des Nations unies chargée du développement rural.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 OCTOBRE

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdo. au septembre 200.000 197.000

chômage

USA 12h30 Ventes au détail septembre +0,3% +1,2%

- sur un an n.d. +6,01%

USA 12h30 Prix à la ​production septembre +0,5% +0,4%

- sur un an +5,3% +5,4%

USA 12h30 Indice Philly Fed octobre 28,4 37,8

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)