Les craintes liées à l'IA alimentent la chute des valeurs liées aux logiciels, aux données et à la publicité

La menace de l'IA fait chuter les valeurs des logiciels et de la publicité

RELX, Wolters Kluwer, Thomson Reuters en baisse de plus de 10%

Les actions de Publicis chutent de 9 % et prévoient des acquisitions axées sur l'IA en 2026

La chute des actions européennes et nord-américaines dans les secteurs des logiciels, de l'analyse de données et de la publicité s'est accentuée mardi, après que de nouveaux modèles d'intelligence artificielle ont suscité des inquiétudes quant à l'impact potentiel sur des secteurs autrefois considérés comme bénéficiaires de l'IA.

L'un des catalyseurs a été le lancement du plug-in juridique d'Anthropic pour son chatbot Claude d'IA générative, selon les traders et les analystes.

Le mouvement a fait chuter le britannique RELX REL.L et le néerlandais Wolters Kluwer WLSNc.AS , tous deux fournisseurs de services d'analyse juridique, de 17 % et 13 % respectivement. Thomson Reuters TRI.TO , basé à Toronto et propriétaire de la base de données juridiques Westlaw, a chuté de plus de 14 %.

"Les sociétés de logiciels étaient supposées être les gagnantes de l'IA", a déclaré Lars Skovgaard, stratège d'investissement principal chez Danske Bank. "Mais tout à coup, vous commencez à vous inquiéter de savoir si vous pourrez récupérer l'argent (de vos investissements dans l'IA), et/ou si vous serez dépassés par les mises à jour à venir."

Les actions de RELX ont maintenant presque été divisées par deux depuis le sommet atteint en février dernier et, mardi, elles étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse depuis 1988. Ce revirement spectaculaire met en évidence la pression exercée par l'IA sur le secteur européen des logiciels.

L'entreprise allemande SAP SAPG.DE , qui était il y a moins d'un an la société la plus précieuse d'Europe, a chuté de plus de 16 % la semaine dernière après que ses prévisions de revenus pour le cloud computing ont été inférieures aux attentes, ce qui a réduit sa valeur boursière d'environ 40 milliards de dollars en une seule journée. Ses actions ont baissé de 4,9 % mardi et sont inférieures de plus de 41 % au sommet atteint en 2025.

"L'intelligence artificielle est de plus en plus capable d'effectuer exactement le type de programmation et de services basés sur la connaissance qui sous-tendent ces modèles d'entreprise, de sorte que certaines parties du secteur sont sous pression depuis un certain temps", a déclaré Giuseppe Sersale, gestionnaire de fonds chez Anthilia.

Les valeurs américaines des logiciels et de l'informatique dématérialisée ont également chuté. Microsoft MSFT.O et Oracle

ORCL.N ont perdu respectivement 2 % et 3 %. Salesforce

CRM.N , ServiceNow NOW.N et le fabricant de Photoshop Adobe

ADBE.O ont tous chuté de plus de 5 % dans les premiers échanges.

D'autres sociétés de services professionnels étaient également en forte baisse. À Londres, Experian EXPN.L , Sage Group SGE.L , London Stock Exchange Group LSEG.L et Pearson

PSON.L ont chuté de 4 à 10 %. Les traders et les analystes ont déclaré que la peur l'emportait souvent sur les fondamentaux des entreprises.

LES SOCIÉTÉS DE PUBLICITÉ TOUCHÉES

Les sociétés de publicité ont également été mises sous pression. Les actions de la société française Publicis PUBP.PA ont chuté de plus de 9% après les résultats de la société, tandis que la société américaine Omnicom OMC.N s'est effondrée de près de 6%.

Publicis , le plus grand groupe publicitaire au monde en termes de capitalisation boursière, a déclaré avoir réservé environ 900 millions d'euros (1,06 milliard de dollars) pour des acquisitions en 2026, en se concentrant sur les technologies alimentées par l'IA et les actifs de données.

Selon une enquête de Barclays auprès d'investisseurs buy-side publiée lundi, les agences de publicité sont considérées comme la partie des médias européens la plus exposée à l'intelligence artificielle, WPP WPP.L , Omnicom OMC.N et Publicis étant classés parmi les premiers "perdants de l'IA".

Les analystes de la banque ont déclaré que les entreprises pourraient se débarrasser plus efficacement de l'étiquette de "perdant de l'IA" en lançant et en promouvant clairement des produits d'IA générateurs de revenus.

D'autres entreprises qui dépendent fortement de la publicité ont également été martelées, Pinterest PINS.N perdant 4 % et Snap SNAP.N chutant de plus de 5 %. Les sociétés Big Tech dépendantes de la publicité, Meta META.O et Google GOOGL.O d'Alphabet, n'ont toutefois connu qu'une baisse marginale.

