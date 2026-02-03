Alphabet prévoit une expansion majeure en Inde alors que les États-Unis durcissent les règles en matière de visas, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 7 à 10)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, prévoit d'étendre considérablement sa présence en Inde, avec la possibilité de prendre des millions de mètres carrés dans de nouveaux espaces de bureaux à Bengaluru, le centre technologique de l'Inde, a rapporté Bloomberg News mardi.

La société a loué une tour de bureaux et acheté des options sur deux autres à Alembic City, un développement dans le corridor technologique de Whitefield, pour un total de 2,4 millions de pieds carrés, selon le rapport, citant des personnes familières avec la transaction.

Alphabet n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La première tour devrait ouvrir ses portes aux employés dans les prochains mois, tandis que la construction des deux autres devrait s'achever l'année prochaine, selon le rapport.

Si Alphabet occupe la totalité de l'espace, le complexe pourrait accueillir jusqu'à 20 000 employés supplémentaires, ce qui ferait plus que doubler la présence de l'entreprise en Inde.

Alphabet emploie actuellement environ 14 000 personnes dans le pays, sur un effectif mondial d'environ 190 000 personnes, selon le rapport.

Le durcissement de la position du président américain Donald Trump en matière d'immigration, y compris le contrôle plus strict des visas H-1B et les taxes potentielles sur le travail externalisé, pourrait accélérer le transfert du travail critique des entreprises américaines vers l'Inde.

Alphabet figure parmi les principaux sponsors de visas H-1B, selon les données du gouvernement américain.

Donald Trump a porté le coût des nouvelles demandes de visa H-1B à 100 000 dollars, contre 2 000 à 5 000 dollars auparavant, ce qui accroît la pression sur les entreprises américaines qui comptaient sur les travailleurs étrangers qualifiés pour combler les lacunes en matière de talents.

L'Inde pourrait accueillir plus de 2 400 centres de compétences mondiaux d'ici 2030, a déclaré TeamLease Services

TEAM.NS en novembre.