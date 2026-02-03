Novo Nordisk annonce le départ de deux dirigeants et avertit d'une baisse des ventes en 2026

Le logo de la société pharmaceutique Novo Nordisk devant ses bureaux à Bagsvaerd

Novo Nordisk a annoncé mardi que Ludovic Helfgott, vice-président exécutif de la stratégie produit ‍et portefeuille, et Dave Moore, vice-président exécutif des opérations aux États-Unis, quittent leurs fonctions et a averti d'une baisse des ventes en ‌2026.

Le fabricant de Wegovy prévoit une baisse de ses ventes cette année, alors que le pionnier des traitements contre ​l'obésité tente de reprendre sa position de leader sur ce ⁠marché.

Le Zepbound d'Eli Lilly a dépassé cette année le Wegovy en prescriptions aux Etats-Unis et a fait chuter ⁠de 50 % le ‍cours de l'action du groupe danois.

Sous la direction de ⁠son nouveau directeur général, Mike Doustdar, Novo Nordisk mise sur sa pilule Wegovy, récemment lancée, et sur une publicité agressive pour ​regagner du terrain.

"En 2026, Novo Nordisk fera face à des pressions sur les prix dans un marché de plus en plus concurrentiel", ⁠a déclaré Mike Doustdar dans un communiqué.

"Le lancement prometteur ​de la pilule Wegovy aux Etats-Unis nous semble ​toutefois encourageant et ​nous restons confiants dans notre capacité à stimuler la croissance des ​volumes dans les années à ⁠venir", a-t-il ajouté.

Le groupe prévoit une baisse de ses ventes à taux de change constants comprise entre 5% et 13% cette année, contre une croissance de 10% l'an dernier. Les analystes tablaient en moyenne ‌sur une baisse de 2%.

Novo Nordisk a vu son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre reculer de 14% à 31,7 milliards de couronnes (42,45 milliards d'euros), contre 31,2 milliards attendus par les analystes.

(Reportage de Jacob Gronholt-Pedersen, Maggie Fick et Stine Jacobsen, version française Elena Smirnova, ‌édité par Camille Raynaud)