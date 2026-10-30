Les craintes d'une escalade dans le Golfe indiquent qu'il est temps de se désengager des obligations à long terme

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(Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX recule de 0,1 %

* Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de 2 %, alors qu'Amazon et Intel s'effondrent

* Les valeurs européennes liées à l'IA progressent

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LES CRAINTES D'UNE ESCALADE DANS LE GOLFE IMPLIQUENT QU'IL EST TEMPS DE SE DÉSENGAGER DES OBLIGATIONS À LONG TERME

Les craintes d’une nouvelle escalade au Moyen-Orient après les élections de mi-mandat aux États-Unis gagnent du terrain et, par conséquent, BlueBay estime que le moment est venu de se désengager des obligations d’État à long terme sur les marchés développés.

« Après les élections de mi-mandat, toute raison qui a jusqu’à présent empêché le président américain Donald Trump de prendre des mesures susceptibles de faire grimper les prix de l’énergie disparaîtra », a déclaré Mark Dowding, directeur des investissements en titres à revenu fixe chez BlueBay.

L’administration Trump ne souhaite absolument pas non plus laisser l’Iran l’emporter dans ce conflit, même si elle ne veut pas non plus envoyer de troupes américaines sur le terrain, a-t-il ajouté.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien en est conscient et estime donc probablement que tout bombardement à son encontre n'aurait que des résultats limités, a déclaré Dowding, soulignant que l'Iran avait également la capacité de riposter en infligeant des dégâts dans la région.

Tout cela crée un risque d’escalade dans les semaines à venir, ce que Dowding qualifie de « facteur que les investisseurs pourraient être contraints de prendre en compte dans leur réflexion et leur positionnement sur les marchés mondiaux ».

Une escalade de part et d’autre constituerait un facteur supplémentaire de hausse des prix de l’énergie, exacerbant ainsi le choc inflationniste mondial.

« Sur cette base, nous pensons que le moment est opportun pour liquider les positions à long terme sur les marchés des taux des pays développés. »

(Sophie Kiderlin)

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