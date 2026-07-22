Les coûts du carburant assombrissent les perspectives d'Alaska Air, même si la demande reste forte

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* Le BPA ajusté du troisième trimestre, dont la valeur médiane s'établit à 50 centimes, est inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 1,38 dollar

* La compagnie aérienne n'a récupéré qu'une très faible partie de la hausse du coût du carburant du deuxième trimestre et prévoit d'en récupérer environ la moitié au troisième trimestre

* Les réservations pour l’automne restent solides, mais la volatilité des prix du carburant maintient les perspectives annuelles en suspens

(Réécriture, ajout du cours de l'action au paragraphe 4 et ajout de commentaires tirés d'un entretien avec un dirigeant de la société tout au long du texte) par Rajesh Kumar Singh et Nandan Mandayam

Alaska Air Group ALK.N a annoncé mardi des prévisions de résultats pour le troisième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street et a déclaré ne s’attendre à récupérer qu’environ la moitié de la hausse de ses coûts de carburant aux prix actuels, après n’avoir récupéré qu’une infime partie au deuxième trimestre.

L’importante activité de la compagnie aérienne basée à Seattle à Hawaï la rend plus exposée aux marges de raffinage élevées à Singapour, ce qui rend le choc pétrolier de cette année plus préjudiciable pour elle que pour ses concurrents plus importants, alors que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran fait à nouveau grimper les prix.

Alaska prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice ajusté compris entre le seuil de rentabilité et 1 dollar par action. La valeur médiane de 50 centimes est bien inférieure à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élève à 1,38 dollar, selon LSEG.

Son action a reculé d'environ 1,7 % en après-bourse.

Ces perspectives montrent à quel point la crise des carburants touche de manière inégale les compagnies aériennes américaines. Delta Air Lines DAL.N a réaffirmé ses prévisions pour l’ensemble de l’année et United Airlines UAL.O a relevé la fourchette basse de ses prévisions malgré la même volatilité des prix du carburant.

Ryan St. John, vice-président des finances, de la planification et des relations avec les investisseurs chez Alaska, a déclaré à Reuters que les réseaux internationaux plus étendus de ses grands concurrents, ainsi que leurs revenus plus importants provenant des classes premium et des voyages d’affaires, leur permettaient de mieux compenser la hausse des coûts du carburant, tandis qu’Alaska en est encore à développer ces activités.

Alaska a refusé de rétablir ses prévisions pour l’ensemble de l’année après les avoir retirées en avril et prévoit d’informer les investisseurs lors d’une journée dédiée aux investisseurs fin septembre.

"Il est vraiment difficile de savoir à quel niveau le prix du carburant va se stabiliser au quatrième trimestre", a déclaré M. St. John.

Le prix au comptant du kérosène aux États-Unis s’élevait mardi à 3,59 dollars le gallon, selon l’indice Argus.

M. St. John a indiqué qu’un prix moyen du carburant d’environ 4 dollars le gallon ferait probablement basculer les résultats d’Alaska au troisième trimestre vers le bas de sa fourchette. Une moyenne plus proche de 3,50 dollars ferait pencher les résultats vers le haut, à condition que le chiffre d’affaires et les autres coûts répondent aux attentes.

Alaska prévoit que son coût économique du carburant s’établira en moyenne à 3,75 dollars le gallon au troisième trimestre, contre 4,43 dollars au trimestre précédent, grâce à la baisse des marges de raffinage.

LA DEMANDE TIENT BON

Alaska a annoncé une perte ajustée de 92 cents par action au deuxième trimestre, inférieure à l’estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une perte de 99 cents. Les dépenses de carburant ont augmenté de 86 % par rapport à l’année précédente et ont entraîné environ 600 millions de dollars de coûts supplémentaires, alors même que le chiffre d’affaires a progressé de 10 % grâce à une croissance de la capacité de 1 %.

La demande est restée suffisamment forte pour soutenir des tarifs plus élevés, et Alaska prévoit que son chiffre d’affaires unitaire au troisième trimestre progressera d’un pourcentage à deux chiffres dans la partie basse de la fourchette, dépassant ainsi la hausse des coûts unitaires hors carburant, qui devrait se situer entre un chiffre à un chiffre bas et moyen.

M. St. John a déclaré que les réservations pour septembre et octobre étaient "tout aussi solides" que pendant la haute saison estivale.

"La demande semble peu affectée, malgré la hausse des prix", a-t-il ajouté.

Hawaï reste le principal point faible d’Alaska Airlines, les fortes pluies ayant pesé sur le chiffre d’affaires du deuxième trimestre et un recul du chiffre d’affaires unitaire de deux à trois points étant attendu ce trimestre.

Alaska prévoit néanmoins de commencer à remplacer, dès 2028, les Boeing BA.N 717 utilisés par Hawaiian Airlines sur les liaisons inter-îles par des 737-800, plus spacieux. M. St. John a indiqué que la demande à Hawaï se redressait, les réservations et les tarifs à partir de septembre commençant à se rapprocher de ceux du reste du réseau d’Alaska.