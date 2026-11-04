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Les courtiers y voient une opportunité d'achat après la chute des marchés boursiers suite à l'autorisation des contrats à terme perpétuels sur actions individuelles
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Cboe Global CBOE.Z , CME Group CME.O , Nasdaq NDAQ.O et Intercontinental Exchange

ICE.N ont subi des pressions mardi après qu’un régulateur américain a ouvert la voie à la négociation aux États-Unis de contrats à terme perpétuels sur actions individuelles en tant que produits dérivés sur titres

** TD Cowen considère cette baisse comme une opportunité d’achat pour CBOE, NDAQ et CME

** Piper Sandler estime que cette décision est positive pour les plateformes de dérivés cherchant à introduire des produits de type crypto sur le marché onshore et qu’il s’agit d’une avancée majeure pour les plateformes challengers

** Selon nous, il s’agit davantage d’une opportunité d’attirer une nouvelle cohorte de particuliers en quête de risque sur les marchés boursiers américains que d’une menace immédiate pour les activités sur actions et options des Bourses traditionnelles – analystes de Piper Sandler dirigés par Patrick Moley

** Les contrats à terme perpétuels sont des produits dérivés sans échéance, permettant aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à les renouveler

** Le groupe soutenu par Cboe et Citadel Securities a déposé mardi une plainte devant un tribunal fédéral, visant à empêcher la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine d’autoriser les contrats à terme perpétuels sur actions individuelles

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