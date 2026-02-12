Les courtiers relèvent Vertiv PT alors que l'entreprise prévoit un bénéfice supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** L'entreprise a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, et au moins cinq courtiers ont relevé leur objectif de cours (PT) sur le fabricant d'équipements pour centres de données Vertiv VRT.N

** Les actions de la société ont baissé de près de 2 % à 244 $ en pré-marché après avoir atteint un record mercredi

** La société a déclaré mercredi qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 5,97 et 6,07 dollars par action, supérieur à l'estimation des analystes de 5,73 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Oppenheimer s'attend à ce que l'entreprise bénéficie d'une demande plus forte que prévu et d'une expansion des marges au cours des deux prochaines années

** RBC déclare que la forte augmentation des commandes de la société et les perspectives confiantes pour la demande continue des centres de données et de l'IA renforcent son opinion haussière sur VRT

** 24 des 28 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou à un niveau supérieur, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur objectif de cours (PT) médian est de 233,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de VRT ont augmenté de 53,4 % depuis le début de l'année

Courtiers Nouveau PT Ancien PT

RBC $266 $200

Oppenheimer $270 $195

Barclays $281 $200

Citi $286 $220

JP Morgan $305 $225