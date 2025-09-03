Les courtiers abaissent la note d'Air Lease après l'acquisition de 7,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
3 septembre - ** Deutsche Bank et TD Cowen ont abaissé la note de l'action dela société américaine Air Lease Corp. AL.N de "acheter" à "conserver"
** Mardi, un groupe d'investisseurs dirigé par Sumitomo Corp
8053.T et SMBC Aviation Capital a dévoilé son intention d'acquérir AL dans le cadre d'une transaction en espèces de 7,4 milliards de dollars
** Deutsche Bank déclare que la hausse implicite des actions (~1,8 % à ~2,1 %) à la clôture de l'opération en S1 2026 n'est pas suffisante pour justifier la notation "acheter" d'AL; réduit le PT de 1 $ à 65 $
** TD Cowen déclare "réduire notre objectif de prix à 65 $, au lieu de 67 $;" (de 67 $) étant donné que 65 $ représente le prix de rachat convenu"
** Les actionnaires d'Air Lease recevront 65 dollars en espèces pour chaque action ordinaire de classe A, soit une prime de 7,9 % par rapport au cours de clôture de lundi
** Une maison de courtage évalue AL à "acheter" et deux à "conserver"; le prix médian est de 65 $ - données compilées par LSEG
** En incluant les mouvements de la séance de mercredi, AL est en hausse de près de 32,5 % depuis le début de l'année
