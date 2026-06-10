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Les cours du pétrole remontent après que Trump a déclaré que les États-Unis allaient frapper à nouveau fort l'Iran aujourd'hui
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 juin - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY progresse de2,3 %, dans le sillage de la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de2,7 % à 93,93 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 grimpe de 3,14 % à 90,97 $ le baril

** Les prix grimpent après que le président américain Donald Trump a déclaré que son pays allait frapper fort contre l'Iran aujourd'hui, et alors que les données indiquent une baisse plus importante que prévu des stocks de brut américains

** Les géants de l'énergie Chevron CVX.N progressent de2,5 % et Exxon Mobil XOM.N progresse de 1,8 %

** Devon Energy DVN.N a progressé de6,6 %, APA Corp

APA.O a gagné4,7 %, ConocoPhillips COP.N a augmenté de3,6 % etMarathon Petroleum MPC.N a progressé de 3,5 %; ces titres figurent parmi lesplus fortes hausses de l'indice énergétique

** DVN a également été stimulé par ses prévisions de production pour 2026 publiées mardi en fin de journée, après la finalisation de sa fusion avec Coterra Energy

** Société de services pétroliers: SLB SLB.N gagne environ 1 %

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N en hausse de3,1 % et Valero Energy VLO.N en hausse de 2,8 %

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