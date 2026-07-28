Les cours du pétrole reculent de 5 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis deux semaines, après plusieurs jours sans frappes entre les États-Unis et l'Iran

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* Les États-Unis et l'Iran s'abstiennent pour l'instant de toute attaque, mais les négociations visant à résoudre le conflit avec l'Iran restent incertaines

* Le trafic à Bab el-Mandeb a atteint lundi son plus haut niveau depuis quatre jours, tandis que le trafic dans le détroit d’Ormuz est resté modéré

* L'Iran a proposé une réouverture temporaire du détroit d'Ormuz, avec des voies de navigation passant en partie dans les eaux iraniennes

* Saudi Aramco a fermé sa raffinerie de Jizan, d'une capacité de 400 000 barils par jour

* L'OPEP+ devrait suspendre les hausses de production de pétrole pendant trois mois à compter d'octobre, selon certaines sources

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont chuté d'environ 5% mardi pour atteindre leur plus bas niveau depuis deux semaines, sur fond d'espoirs prudents que la trêve entre les États-Unis et l'Iran débouche sur des négociations visant à mettre fin à la guerre, même si les trêves précédentes se sont avérées purement temporaires. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 4,27 dollars, soit 4,8%, pour clôturer à 84,09 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a reculé de 3,35 dollars, soit 4,1%, pour clôturer à 79,26 dollars. Après avoir chuté d’environ 16% en trois jours, le Brent a clôturé à son plus bas niveau depuis le 13 juillet et le WTI à son plus bas depuis le 16 juillet. Même si les deux parties ont cessé de s’attaquer mutuellement, elles sont loin d’avoir résolu leurs différends, qui ont conduit à la fermeture effective du détroit d’Ormuz, par lequel, avant la guerre, transitait environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole. L’Iran a nié chercher à reprendre les négociations avec les États-Unis , contredisant ainsi les déclarations du président américain Donald Trump , qui a indiqué que des "discussions constructives" étaient en cours. Trump a tenu de tels propos à de nombreuses reprises — tout en menaçant de renouveler les frappes — mais les Iraniens sont restés fermes. Oman a présenté à l’Iran un plan soutenu par les États du Golfe visant à gérer le détroit d’Ormuz, notamment par la perception de redevances volontaires pour son utilisation, ont indiqué à Reuters une source du Golfe et un diplomate occidental. Ce plan était destiné à servir de base pour mettre fin aux perturbations du commerce transitant par le détroit causées par la guerre. L’Iran a toutefois rejeté le plan omanais et a proposé à Oman un accord temporaire pour rouvrir le détroit d’Ormuz selon lequel un sens de circulation passerait par les eaux iraniennes et une partie du trajet inverse se ferait également dans les eaux iraniennes, a déclaré mardi le vice-ministre des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi à la télévision d’État. "Le marché comprend que la situation est chaotique et les cours baissent car les deux parties belligérantes (les États-Unis et l’Iran) ne se sont pas attaqués mutuellement ces derniers jours," a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l’énergie chez Mizuho, dans un rapport. Il a souligné l’absence persistante de trafic maritime dans le détroit d’Ormuz et les tirs survenus en mer Rouge par la milice houthiste soutenue par l’Iran au Yémen.

ARABIE SAOUDITE ET UKRAINE

Saudi Aramco a fermé sa raffinerie de Jizan, d’une capacité de 400 000 barils par jour, en Arabie saoudite le 27 juillet à la suite d’une attaque menée samedi par les Houthis, selon une note du cabinet de conseil IIR consultée par Reuters. Les Houthis ont perturbé le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d’Aden, créant ainsi un deuxième goulet d’étranglement pour les flux pétroliers. Saudi Aramco a envisagé un nouveau mécanisme de tarification pour le chargement de brut au départ du port égyptien de Sidi Kerir à destination de l’Asie, afin de refléter la hausse des coûts de transport après le réacheminement des exportations via l’oléoduc de Suez vers la Méditerranée. 28 navires ont traversé Bab el-Mandeb lundi, un record sur quatre jours, tandis que le trafic dans le détroit d’Ormuz est resté faible, selon les données maritimes de Kpler . Les Houthis ont déclaré mardi avoir tiré des missiles balistiques sur un pétrolier saoudien . La Chine, quant à elle, a mené des pourparlers directs avec les Houthis afin de permettre à ses pétroliers de traverser le sud de la mer Rouge sans être attaqués. Au-delà du Moyen-Orient, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que lui et Donald Trump avaient discuté de la relance des pourparlers de paix avec la Russie .

Un règlement de la guerre en Ukraine pourrait entraîner la levée de certaines sanctions contre la Russie, ce qui permettrait à Moscou d’exporter davantage de pétrole. Selon les données énergétiques américaines, la Russie était le troisième plus grand producteur mondial de pétrole brut en 2025, derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (l’OPEP) et ses alliés, dont la Russie, connus collectivement sous le nom d’OPEP+, devraient suspendre l’augmentation de leur production de pétrole pendant trois mois à compter d’octobre, ont indiqué des sources, une fois achevé le retour prévu sur le marché des barils issus des réductions volontaires et alors qu’ils s’apprêtent à mener des négociations potentiellement difficiles sur de nouveaux quotas de production.