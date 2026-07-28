Les cours du pétrole reculent de 2 % dans l'espoir d'un apaisement du conflit entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les derniers prix)

* Aramco a fermé le 27 juillet la raffinerie de Jizan, d'une capacité de 400 000 barils par jour

* Oman propose un plan de gestion du détroit d'Ormuz avec le soutien des pays du Golfe

* Le trafic maritime à Bab el-Mandeb a atteint lundi son plus haut niveau depuis quatre jours

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont reculé d'environ 2 % mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis une semaine, sur fond d'espoirs prudents quant à une résolution du conflit iranien , tandis que les opérateurs continuaient d'évaluer l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,66 dollar, soit 1,9 %, à 86,70 dollars le baril à 10 h 15 EDT (14 h 15 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a perdu 1,39 dollar, soit 1,7 %, à 81,22 dollars.

Ces deux indices de référence du pétrole brut s’orientaient ainsi vers leur plus bas niveau de clôture depuis le 16 juillet. Oman a présenté à l’Iran un plan soutenu par les États du Golfe visant à gérer le détroit d’Ormuz, notamment par la perception de redevances volontaires pour son utilisation, ont déclaré mardi à Reuters une source du Golfe et un diplomate occidental. Avant le début de la guerre, le 28 février, environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole transitait par ce détroit. Le président américain Donald Trump , qui a brusquement mis fin ce week-end à une campagne de bombardements américains de deux semaines dans le cadre de son dernier revirement stratégique, a déclaré que des « discussions constructives » étaient en cours avec l’Iran, mais a menacé de reprendre les frappes si les négociations n’aboutissaient pas. L’Iran nie chercher à reprendre les pourparlers avec les États-Unis.

« Bien que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz reste faible, le marché espère une amélioration de la situation grâce aux nouvelles discussions entre Oman et l’Iran sur un nouveau mécanisme pour Ormuz », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

AILLEURS AU MOYEN-ORIENT Dans une mesure qui réduirait la demande de brut mais diminuerait également l’approvisionnement en essence et en diesel, Saudi Aramco a fermé sa raffinerie de Jizan, en Arabie saoudite, d’une capacité de 400 000 barils par jour, le 27 juillet, à la suite d’une attaque menée samedi par des militants houthis soutenus par l’Iran au Yémen, selon une note du cabinet de conseil IIR consultée par Reuters. Le conflit avec les Houthis a perturbé le trafic maritime au-delà du détroit d’Ormuz, le trafic transitant par le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d’Aden, étant également affecté. Cela a incité Saudi Aramco à envisager un nouveau mécanisme de tarification pour le chargement de pétrole brut au départ du port égyptien de Sidi Kerir à destination de l’Asie, afin de refléter la hausse des coûts de transport suite au réacheminement des exportations via l’oléoduc de Suez vers la Méditerranée. Le nombre de navires transitant par Bab el-Mandeb a atteint 28 lundi, son plus haut niveau en quatre jours, tandis que le trafic dans le détroit d’Ormuz est resté faible, selon les données maritimes de Kpler . L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, tels que la Russie, connus collectivement sous le nom d’OPEP+, devraient suspendre leurs augmentations progressives de la production de pétrole après septembre jusqu’à la fin de l’année, ont indiqué quatre sources, le groupe de producteurs devant mener des discussions supplémentaires avant de fixer ses quotas de production pour 2027. En Libye, la production des gisements pétroliers d’El Feel et de Wafa a repris après avoir été interrompue mardi, la compagnie pétrolière nationale NOC a indiqué que des manifestants avaient pris d’assaut le complexe pétrolier et gazier de Mellitah et perturbé les opérations.

INQUIÉTUDES ÉCONOMIQUES Le dollar américain s’est stabilisé mardi à un niveau proche de son plus haut niveau depuis quatre semaines, les opérateurs évaluant la perspective d’une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine cette semaine, alors même que la baisse des cours du pétrole apaisait quelque peu les craintes inflationnistes. La résilience du dollar reflète une forte réévaluation des anticipations concernant la Fed ces derniers mois. La plupart des grandes sociétés de courtage s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, bien qu'un nombre croissant d'entre elles estiment que la récente flambée des cours du pétrole pourrait entraîner une hausse surprise des taux.

Un dollar américain plus fort .DXY peut faire baisser les cours du pétrole en rendant le pétrole, dont le prix est libellé en dollars, plus cher pour de nombreux acheteurs mondiaux. Les banques centrales telles que la Fed recourent à des taux d’intérêt plus élevés pour tenter de maîtriser l’inflation. Des taux d’intérêt plus élevés alourdissent le coût des emprunts pour les consommateurs et peuvent freiner la croissance économique ainsi que la demande de pétrole.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS

Le marché pétrolier attendait mardi en fin de journée les rapports hebdomadaires sur les stocks publiés par l’American Petroleum Institute (API), un groupe professionnel, puis mercredi ceux de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les analystes estimaient que les entreprises du secteur de l’énergie avaient prélevé 1,4 million de barils de brut de leurs stocks au cours de la semaine s’achevant le 24 juillet.

Si ces chiffres s’avèrent exacts, il s’agirait de la deuxième semaine de baisse en trois semaines, à comparer à une hausse de 7,7 millions de barils au cours de la même semaine l’année dernière et à une baisse moyenne de 1,0 million de barils au cours des cinq dernières années (de 2021 à 2025).

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