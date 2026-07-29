Les cours du pétrole rebondissent de plus de 2 dollars le baril face à la perspective d'une raréfaction de l'offre de brut américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Les cours du pétrole ont progressé de plus de 2 dollars le baril en début de séance mercredi, en raison de la baisse des stocks de brut américains, récupérant ainsi une partie des pertes enregistrées lors de la séance précédente, causées par une accalmie dans les tensions entre Washington et Téhéran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,71 dollars, soit 3,2%, à 86,80 dollars le baril à 00 h 02 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a gagné 2,26 dollars, soit 3,4%, à 81,95 dollars. Les stocks de brut américains ont baissé d’environ 3,3 millions de barils au cours de la semaine qui s’est terminée le 24 juillet, ont indiqué mardi des sources du marché , citant des données de l’American Petroleum Institute. Les stocks d'essence, quant à eux, ont augmenté de 918.000 barils, tandis que ceux de distillats ont progressé de 355.000 barils par rapport à la semaine précédente, ont indiqué ces sources.

Les données officielles sur les stocks de l’Energy Information Administration seront publiées plus tard dans la journée de mercredi. Autre facteur de soutien aux cours: l’OPEP+ devrait suspendre les augmentations de production de pétrole pendant trois mois à compter d’octobre, ont indiqué des sources à Reuters, une fois que le groupe de producteurs aura achevé le retour progressif des barils prévu à la suite des réductions volontaires.

Les cours du pétrole ont connu des fluctuations brutales en raison de la guerre entre les États-Unis et Israël en Iran, qui a perturbé les flux mondiaux de pétrole brut, notamment avec la fermeture effective du détroit d’Ormuz. Les cours ont chuté d’environ 5% mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis deux semaines, dans l’espoir que les efforts visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran reprennent sérieusement après une trêve dans les hostilités. Le président américain Donald Trump, qui a mis fin ce week-end à une campagne de bombardements américains ayant duré deux semaines, a déclaré mardi à Fox News que des “discussions constructives” avaient eu lieu avec l’Iran, mais a menacé de nouvelles frappes si les négociations échouaient. L’Iran a toutefois nié chercher à reprendre les pourparlers avec les États-Unis. Par ailleurs, une source du Golfe et un diplomate occidental ont indiqué à Reuters qu’Oman avait présenté à l’Iran un plan visant à gérer le détroit, qui prévoirait notamment la perception de redevances volontaires pour l’utilisation de ce passage.

Ces propositions, soutenues par les États du Golfe, visent à servir de base pour mettre fin aux perturbations du commerce transitant par le détroit causées par la guerre.