Les cours du pétrole progressent de 2 % après le rejet par Trump de l'accord de paix avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les médiateurs qatariens devraient tenir des discussions séparées avec l'Iran et les États-Unis lundi ou mardi

* Les exportations de brut du Moyen-Orient ont rebondi à 12,8 millions de barils par jour en septembre, selon les données de Kpler

* Les éventuelles restrictions américaines sur les exportations de diesel creusent l'écart entre le Brent et le WTI à son plus haut niveau depuis mai

(Ajout des derniers cours; la date de publication passe de Londres à New York)

Les cours du pétrole ont grimpé d'environ 2 % lundi après que le président américain Donald Trump a rejeté une proposition de paix de l'Iran visant à résoudre leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 2,28 dollars, soit 2,2 %,à 106,60 dollars le baril à 10 h 27 EDT (14 h 27 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a progressé de 1,70 dollar, soit 1,8 %, à 94,11 dollars.

Le Brent est ainsi en passe d'enregistrer sa plus haute clôture depuis le 15 septembre.

Au cours du week-end, l’Iran a insisté sur le fait que seule la diplomatie pouvait résoudre son conflit avec les États-Unis et Israël, après que le président américain Donald Trump eut déclaré qu’il rejetait une proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et à mettre fin aux combats.

Tout en laissant la porte ouverte à la diplomatie, M. Trump a toutefois déclaré dimanche à Axios lors d’un entretien téléphonique qu’il s’attendait à ce que les négociateurs américains engagent de nouvelles discussions cette semaine.

Les médiateurs qatariens devraient tenir des discussions séparées avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, à New York, ainsi qu’avec la partie américaine lundi ou mardi, a déclaré à Reuters un responsable au courant des négociations.

Les discussions devraient porter sur une version amendée d’une proposition de sept jours présentée la semaine dernière par l’Iran en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, a précisé ce responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan , est arrivé lundi à Washington pour s'entretenir avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne, alors que les hostilités s'intensifient entre Riyad et les Houthis yéménites soutenus par l'Iran.

AUGMENTATION DES LIVRAISONS DE PÉTROLE BRUT DU MOYEN-ORIENT

Les exportations de pétrole brut des principaux producteurs du Moyen-Orient ont rebondi en septembre pour atteindre 12,8 millions de barils par jour, leur plus haut niveau depuis le début de la guerre en février, selon les données préliminaires publiées lundi par Kpler, grâce à l’augmentation des exportations de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Cette reprise fait suite à une reprise des expéditions via le détroit d’Ormuz, qui devaient atteindre environ 7,4 millions de barils par jour ce mois-ci, selon ces données, l’Arabie saoudite ayant réorienté ses exportations du port de Yanbu, sur la mer Rouge, vers son port oriental de Ras Tanura, à la suite d’attaques qui ont endommagé son oléoduc Est-Ouest.

“Malgré une augmentation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, les flux restent inférieurs aux niveaux d’avant le conflit, ce qui maintient le marché en situation de pénurie”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole — soit environ 20 millions de barils par jour — transitait par le détroit d’Ormuz avant que les États-Unis et Israël n’attaquent l’Iran en février.

Saudi Aramco, quant à elle, envisage d’accorder des remises sur ses prix de vente officiels pour le pétrole chargé au large d’Oman afin de compenser les frais de transport record supportés par les acheteurs, ont indiqué cinq personnes proches du dossier.

INTERDICTION ÉVENTUELLE DU DIESEL

Les discussions à Washington concernant une éventuelle interdiction des exportations de diesel , après que les prix de ce carburant ont atteint des niveaux records ces dernières semaines, creusent l’écart entre les contrats à terme sur le pétrole brut américain et la référence mondiale du Brent, signe que les marchés s’attendent à ce que les raffineurs américains traitent moins de pétrole brut si leur production de diesel reste bloquée sur le marché intérieur.

La prime des contrats à terme sur le Brent par rapport au WTI WTCLc1-LCOc1 était en passe de clôturer lundi à son plus haut niveau depuis mai, pour la troisième fois en quatre séances. Cela pourrait indiquer que les entreprises énergétiques pourraient décider d’envoyer des pétroliers aux États-Unis pour charger davantage de pétrole brut américain en vue de son exportation vers d’autres pays.

Les prix du diesel ont grimpé en flèche en raison des perturbations de l’approvisionnement liées aux guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi qu’aux interdictions d’exportation en Russie et en Chine.

Goldman Sachs a indiqué que, bien que l’Europe et surtout l’Amérique latine soient les principales destinations des exportations américaines de diesel, un resserrement de l’offre de diesel risquerait de se propager rapidement au reste du monde.

Moscou a imposé une interdiction des exportations de diesel afin de préserver les approvisionnements nationaux, en raison des perturbations subies par les raffineries à la suite des attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes.

Lundi, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que l’armée ukrainienne avait frappé des installations pétrolières russes , dans la région de Krasnodar.