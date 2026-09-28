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Présidentielles: Retailleau reçoit le soutien du PPE
information fournie par AFP 28/09/2026 à 17:19

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La candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau, à Toulouse le 28 septembre 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

La candidat LR à la présidentielle, Bruno Retailleau, à Toulouse le 28 septembre 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Le président de LR Bruno Retailleau a reçu lundi après-midi à Toulouse le "soutien total" du Parti populaire européen (PPE) pour l'élection présidentielle française de 2027.

"Il est clair que le PPE vous soutiendra sur tous les fronts", a déclaré, s'adressant à M. Retailleau, Manfred Weber, le président de cette formation politique qui compte le principal groupe au Parlement européen et dont fait partie LR.

Ouvrant l'Assemblée politique du PPE, qui doit se tenir lundi et mardi à Toulouse, M. Weber a souhaité "bonne chance" dans la course à l'Elysée à l'ancien ministre de l'Intérieur et lui a exprimé un "soutien total pour (sa) campagne dans les prochaines semaines et mois".

S'exprimant à cette rencontre "en tant que président de LR" et non pas en tant que candidat à la présidence, a souligné son entourage, M. Retailleau s'est abstenu lors de son discours lundi après-midi de faire allusion à l'élection présidentielle.

En revanche, il l'avait largement fait lundi en milieu de journée lors d'une rencontre avec des sympathisants LR, également à Toulouse.

Dénonçant les "gaspillages, les dérives de notre Etat social", il a notamment proposé d'"arrêter la générosité extraordinaire du système social français".

M. Retailleau, qui cherche à décoller dans les sondages où il stagne entre 6 et 10%, a ainsi fait part de son intention de "plafonner à 70% du Smic l'ensemble des prestations sociales".

Soulignant que "jamais les Français ne se sont autant appauvris", il a dit craindre une "tiermondisation" de la France, qualifiant l'échéance de 2027 de "dernière station avant l'effondrement".

Dans ce contexte, selon M. Retailleau, Marine Le Pen "est pour l'assistanat" et, s'il arrivait au pouvoir, le Rassemblement national (RN) risquerait de "prolonger le social-étatisme".

Le RN "se réclame du peuple, mais c'est pour utiliser le peuple", a-t-il encore estimé.

Presidentielle 2027
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