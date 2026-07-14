Les cours du pétrole progressent de 2 % alors que le blocus américain contre l'Iran attise les craintes concernant l'approvisionnement

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* Le Brent est resté techniquement en surachat pour la deuxième séance consécutive, une première depuis mars

* Les rendements allemands à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2024, sur fond de craintes d'inflation liées aux prix de l'énergie

* Les spreads du diesel américain et du crack 3-2-1 ont atteint des niveaux records, selon les données de LSEG

(Ajout des derniers cours) par Scott DiSavino

Les cours du pétroleont progressé d’environ 2 % mardi pour atteindre leur plus haut niveau depuis un mois, après que les États-Unis ont réimposé un blocus naval à l’Iran et alors que la reprise des tensions entre Washington et Téhéran a ravivé les inquiétudes concernant les flux énergétiques transitant par le détroit d’Ormuz.

Avant la guerre en Iran, environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit.

La hausse des prix a toutefois été freinée par la crainte que ces prix élevés de l'énergie ne stimulent l'inflation et, à terme, ne réduisent la croissance économique mondiale ainsi que la demande de pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,72 dollar, soit 2,1 %,à 85,02 dollars le baril à 10 h 46 EDT (14 h 46 GMT), tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 a gagné 1,05 dollar, soit 1,3 %, à 79,19 dollars.

Le Brent s’apprêtait ainsi à enregistrer sa plus forte clôture depuis le 12 juin et le WTI, sa plus forte clôture depuis le 15 juin. Cela a également maintenu le Brent en zone de surachat technique pour la deuxième journée consécutive, une première depuis mars.

“La reprise des attaques entre les États-Unis et l’Iran s’accélère cette semaine et devrait se poursuivre compte tenu des nouveaux bombardements américains menés cette nuit, à la suite du rétablissement du blocus américain du détroit d’Ormuz”, ont indiqué dans une note les analystes du cabinet de conseil en énergie Ritterbusch and Associates.

Mardi, l'Iran a tiré des missiles balistiques en direction d'une base aérienne américaine en Jordanie, et les États-Unis ont attaqué des cibles iraniennes pendant cinq heures dans le cadre d'une bataille pour le contrôle du détroit d'Ormuz.

Les forces américaines ont lancé des vagues d’attaques pour la troisième nuit consécutive après que l’Iran a annoncé samedi la fermeture du détroit, ce qui a poussé le président américain Donald Trump à rétablir un blocus sur le trafic maritime iranien et à proposer de prélever une redevance de 20 % pour assurer la sécurité de cette voie navigable vitale.

Ces frappes ont renforcé les doutes quant à la capacité du protocole d’accord (MoU) signé le mois dernier à mettre définitivement fin à la guerre, qui a perturbé l’approvisionnement énergétique mondial et fait craindre une hausse de l’inflation à l’échelle mondiale.

Début juillet, alors qu’il semblait que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran tiendrait, les contrats à terme sur le Brent et le WTI s’échangeaient à des niveaux proches de ceux observés avant que les États-Unis et Israël ne commencent à bombarder l’Iran le 28 février.

INQUIÉTUDES LIÉES À L'INFLATION

L'inflation à la consommation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin, selon les données publiées mardi, mais cela n'exclura probablement pas une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année, le conflit au Moyen-Orient restant toujours sans solution.

La hausse des taux d’intérêt augmente le coût de l’emprunt pour les consommateurs, ce qui peut ralentir la croissance économique et la demande de pétrole.

En Allemagne , le rendement des obligations d'État à deux ans a atteint mardi son plus haut niveau depuis juillet 2024, le conflit avec l'Iran ayant attisé les craintes que la hausse des prix de l'énergie ne fasse grimper l'inflation et les taux d'intérêt.

DANS LE MONDE

Au Kazakhstan , la production de pétrole et de condensats de gaz a reculé de 8,4 % en glissement annuel pour s’établir à 45,7 millions de tonnes métriques entre janvier et juin, a déclaré mardi le ministre de l’Énergie du pays, Yerlan Akkenzhenov.

Au Yémen, le groupe houthi, soutenu par l’Iran, a tiré des missiles sur l’Arabie saoudite après avoir accusé le royaume d’avoir bombardé lundi un aéroport sous son contrôle.

“Si les Houthis étendent leurs attaques aux produits pétroliers saoudiens en mer Rouge, cela pourrait exposer (à de nouvelles incertitudes) concernant les flux de pétrole brut en provenance de la région”, a déclaré Simon Wong, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, dans une note.

Par ailleurs, l’armée ukrainienne a annoncé mardi avoir frappé dans la nuit deux raffineries de pétrole russes situées dans les régions du Bachkortostan et de Krasnodar. Les récentes attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes ont conduit Moscou à réduire ses exportations de gazole, ce qui a fait grimper les prix du gazole dans le monde entier.

Aux États-Unis, la hausse des contrats à terme sur le diesel

HOc1 a propulsé les marges de craquage 3-2-1 CL321-1=R et diesel HOc1-CLc1 , qui mesurent les marges bénéficiaires du raffinage, à des niveaux records, selon les données de LSEG.