Les cours du pétrole et de l'or progressent alors que les tensions géopolitiques s'intensifient à l'approche de la publication de l'IPC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout d'une information concernant un responsable de la Fed au 12e paragraphe.) par Rocky Swift

Les cours du pétrole et de l'or ont grimpé mercredi, alors que les tensions géopolitiques s'intensifiaient à l'approche de la publication de données clés sur l'inflation aux États-Unis. Le yen a reculé face au dollar, ayant effacé une grande partie de ses gains à la suite d’une intervention rare des autorités japonaises et américaines sur les marchés des changes. L’indice boursier régional de référence a progressé, porté par la hausse des actions sud-coréennes. Les États-Unis et les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont fait état d’attaques distinctes contre des navires, tandis que l’Asie a été secouée par un tir de missile effectué tôt ce matin par la Corée du Nord. Les marchés sont restés focalisés sur les données de l’indice des prix à la consommation américain attendues plus tard dans la séance, à la recherche d’indices sur le calendrier d’une éventuelle hausse des taux de la Réserve fédérale.

« Le sentiment des marchés est mitigé face à la persistance des risques géopolitiques et alors que les acteurs du marché attendent les données de l’IPC américain », a écrit Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com, dans une note.

« L’absence d’actualités significatives ou de progrès dans les négociations, alors que l’Iran réaffirme sa détermination à contrôler le détroit d’Ormuz, maintient le risque de hausse des cours du pétrole et laisse les indices américains dans l’expectative », a-t-il ajouté.

Le brut américain CLc1 a progressé de 0,61 % à 83,71 dollars le baril et le Brent LCOc1 s’est établi à 89,46 dollars le baril, en hausse de 0,62 % sur la journée et en passe d’enregistrer une sixième séance consécutive de hausse. Les deux références ont clôturé en hausse de plus d’un dollar mardi, atteignant leur plus haut niveau de clôture depuis le 31 juillet et prolongeant leurs gains après avoir bondi d’environ 5 % lundi.

L'or au comptant XAU= a progressé de 0,77 % à 4 400,44 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 1 % à 65,30 dollars l'once. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a gagné 0,8 %, tandis que l'indice de référence japonais Nikkei .N225 a progressé de 0,8 % à la réouverture du marché après un jour férié. Le Kospi sud-coréen .KS11 a bondi de 4 %, porté par la hausse des valeurs technologiques.

Quatre membres d’équipage d’un navire appartenant à une compagnie égyptienne ont été tués mardi lors d’une attaque menée par les Houthis, a indiqué le ministère yéménite des Transports, tandis que l’armée américaine a déclaré avoir frappé un porte-conteneurs qui tentait de se diriger vers un port iranien. Ces décès seraient les premiers à être causés par une attaque des Houthis contre le transport maritime depuis le début de la guerre avec l’Iran, le 28 février.

La guerre ne semble pas près de prendre fin, malgré les déclarations répétées du président américain Donald Trump annonçant un accord imminent. Un missile balistique nord-coréen tiré depuis la côte est de la péninsule coréenne est survenu quelques jours avant le début d’importants exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington, dénoncés de longue date par Pyongyang. Parallèlement, Taïwan a condamné les exercices navals prévus par l’ e entre la Chine et un navire de guerre indonésien au large de la côte est de l’île.

Les données de l'IPC publiées mercredi ne tiendront pas compte de la dernière hausse des coûts énergétiques, mais elles pourraient néanmoins s'avérer déterminantes pour définir les anticipations en vue de la réunion de la Fed le mois prochain, les marchés monétaires estimant qu'il y a une probabilité égale de hausse 0#USDIRPR . La présidente de la Banque fédérale de Boston, Susan Collins, a déclaré qu’elle soutiendrait une hausse des taux d’intérêt en septembre si l’inflation restait élevée, a rapporté le Financial Times . Les prix à la consommation devraient progresser de 0,1 % en juillet après avoir reculé de 0,4 % en juin, selon un sondage Reuters. L'inflation annuelle mesurée par l'IPC devrait ralentir à 3,4 %, contre 3,5 % le mois précédent.

« Tout le monde a les yeux rivés sur le rapport de l’IPC », a déclaré Skye Masters, responsable de la recherche sur les marchés à la National Australia Bank, lors d’un podcast. « Si le chiffre s’avère être nul, je pense que l’on assistera évidemment à un rebond raisonnable des bons du Trésor, le marché réévaluant ses anticipations concernant le resserrement monétaire de la Fed. » Les marchés anticipent également de plus en plus une hausse précoce des taux au Japon, ce qui exerce une pression sur les obligations japonaises à court terme . Le rendement de l'obligation d'État japonaise à 5 ans JP5YTN=JBTC a atteint 2,12 %, un niveau record, tandis que le rendement à 2 ans

JP2YTN=JBTC a atteint son plus haut niveau depuis 31 ans, à 1,645 %. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises,

, a progressé de 0,07 % à 99,88. L'euro EUR= a légèrement reculé de 0,05 % à 1,1534 dollar, tandis que la livre sterling

GBP= est restée stable à 1,3504 dollar.

Le yen JPY= s'est affaibli de 0,08 % à 159,38 pour un dollar, restant en deçà du plus haut de la semaine dernière à 155,20 après plusieurs séries d'interventions présumées.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens sur l’Euro Stoxx 50 STXEc1 étaient stables à 6 573, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 reculaient de 0,04 % à 26 468, tandis que les contrats à terme sur le FTSE

FFIc1 reculaient de 0,19 % à 10 831. Les contrats à terme sur les actions américaines, les e-minis S&P 500 ESc1 , ont progressé de 0,13 % à 7 757,3.