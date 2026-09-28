Les cours du pétrole en hausse, mais en recul par rapport à leurs plus hauts niveaux, alors que les médiateurs qataris prévoient des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les médiateurs qatariens devraient mener des pourparlers séparés avec les États-Unis et l'Iran lundi ou mardi, selon un responsable

* Les exportations de brut du Moyen-Orient ont rebondi à 12,8 millions de barils par jour en septembre, selon les données de Kpler

* La Maison Blanche envisage d'étendre la vente de gazole teinté en rouge pour freiner la flambée des prix des carburants, selon des sources

(Ajout des derniers cours)

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont augmenté lundi, mais ont reculé par rapport à leurs plus hauts de la séance, sur fond d'anticipations selon lesquelles les médiateurs qatariens tiendraient des pourparlers avec les États-Unis et l'Iran afin de tenter de trouver un éventuel accord de paix.

Plus tôt dans la séance, les cours avaient bondi de plus de 4 dollars le baril après que le président américain Donald Trump eut rejeté une proposition de l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 91 cents, soit 0,9%, à 105,23 dollars le baril à 13 h 33 EDT (17 h 33 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a gagné 20 cents, soit 0,2%, à 92,61 dollars.

Les médiateurs qatariens devraient tenir des entretiens séparés avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi à New York et avec la partie américaine lundi ou mardi, a déclaré à Reuters un responsable au courant des négociations.

Ces discussions devraient porter sur une version amendée d’une proposition de sept jours présentée par l’Iran la semaine dernière en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, a précisé ce responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Ce week-end, l’Iran a insisté sur le fait que seule la diplomatie pouvait résoudre son conflit avec les États-Unis et Israël, après que Donald Trump eut rejeté la proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et à mettre fin aux hostilités.

Laissant toutefois la porte ouverte à la diplomatie, Donald Trump a déclaré dimanche à Axios lors d'un entretien téléphonique qu'il s'attendait à ce que les négociateurs américains engagent de nouvelles discussions cette semaine.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan , est quant à lui arrivé lundi à Washington pour s'entretenir avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne, alors que les hostilités s'intensifient entre Riyad et les Houthis yéménites soutenus par l'Iran.

AUGMENTATION DES FLUX DE PÉTROLE BRUT DU MOYEN-ORIENT

Les exportations de pétrole brut des principaux producteurs du Moyen-Orient ont rebondi en septembre pour atteindre 12,8 millions de barils par jour, leur plus haut niveau depuis le début de la guerre en février, selon les données préliminaires publiées lundi par Kpler, grâce à l’augmentation des exportations de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Cette remontée fait suite à une reprise des expéditions via le détroit d’Ormuz, qui devaient atteindre environ 7,4 millions de barils par jour ce mois-ci, selon ces données. L’Arabie saoudite a réorienté ses exportations du port de Yanbu, sur la mer Rouge, vers son port oriental de Ras Tanura, à la suite d’attaques qui ont endommagé son oléoduc est-ouest.

“Malgré une augmentation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, les flux restent inférieurs aux niveaux d’avant le conflit, ce qui maintient le marché en situation de sous-approvisionnement,” a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole — soit environ 20 millions de barils par jour — transitait par le détroit d'Ormuz avant que les États-Unis et Israël n'attaquent l'Iran en février.

Saudi Aramco envisage d’accorder des remises sur ses prix de vente officiels pour le pétrole chargé au large d’Oman afin de compenser les tarifs de fret record pour les acheteurs, ont indiqué cinq personnes proches du dossier.

FLAMMÉE DES PRIX DU DIESEL

Afin de faire baisser les prix de l'essence et du diesel, qui s'envolent, la Maison Blanche envisage un assouplissement réglementaire qui permettrait une commercialisation plus large du diesel teinté en rouge , selon deux personnes proches des discussions.

Par ailleurs, le ministère américain des Transports a finalisé lundi des normes de consommation de carburant nettement moins strictes pour les véhicules .

Les récentes déclarations de Washington concernant une éventuelle interdiction des exportations de diesel , après que les prix de ce carburant ont atteint des niveaux records ces dernières semaines, creusent l’écart entre les contrats à terme sur le pétrole brut américain et l’indice de référence mondial du Brent, ce qui indique que les marchés s’attendent à ce que les raffineurs américains traitent moins de pétrole brut si leur production de diesel reste bloquée sur le marché intérieur.

La prime des contrats à terme sur le Brent par rapport au WTI WTCLc1-LCOc1 était en passe de clôturer lundi à son plus haut niveau depuis mai, pour la troisième fois en quatre séances. Cela pourrait inciter les entreprises du secteur de l’énergie à envoyer des pétroliers aux États-Unis afin de charger davantage de pétrole brut américain en vue de son exportation vers d’autres pays.

Les prix du diesel ont grimpé en flèche en raison des perturbations de l’approvisionnement liées aux guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi qu’aux interdictions d’exportation en Russie et en Chine.

Goldman Sachs a indiqué que, bien que l’Europe et surtout l’Amérique latine soient les principales destinations des exportations américaines de diesel, un choc lié à une pénurie de diesel se répercuterait probablement rapidement sur le reste du monde.

Moscou a imposé une interdiction des exportations de diesel afin de préserver les approvisionnements nationaux, en raison des perturbations subies par les raffineries à la suite des attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes.

Lundi, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que l’armée ukrainienne avait frappé des installations pétrolières russes dans la région de Krasnodar.