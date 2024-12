Les cours du pétrole en berne en 2024

(AOF) - Les cours du pétrole s'apprêtent à terminer en légère baisse une année 2024 marquée par une offre abondante, une demande faible et les tensions géopolitiques. Le baril de Brent recule de 5,8% à 72,61 dollars et celui de WTI de 3,5% à 69,15 dollars depuis le 1er janvier. L'or noir a connu une première partie d'année favorable, culminant le 12 avril à 92 dollars pour le Brent et à 87,65 dollars pour le WTI. Il a bénéficié de l'augmentation des risques géopolitiques en particulier au Moyen Orient, Israël et l'Iran s'étant bombardés réciproquement.

La situation géopolitique s'est ensuite détendue, contribuant à l'assagissement des prix du brut.

L'Opep a en outre abaissé à plusieurs reprises ces derniers mois ses prévisions de demande pour 2024 et 2025. Si l'économie américaine a surpris par son dynamisme, les performances de la Chine - important importateur d'or noir - et de l'Europe ont déçu.

Le WTI et le Brent ont touché leur plus bas annuel le 10 septembre à respectivement 65,29 dollars et 66,68 dollars.

L'année prochaine, Fitch anticipe un baril de Brent à 70 dollars, reflétant l'importante capacité de réserve de l'Opep+ et la croissance modérée de la demande.