Les cours du pétrole clôturent en légère hausse sur fond d'inquiétudes liées à l'offre, alors que Trump rejette la proposition de l'Iran

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(Ajoute les derniers prix)

* Les médiateurs qatariens devraient mener des discussions séparées avec les États-Unis et l'Iran lundi ou mardi, selon un responsable

* Les exportations de brut du Moyen-Orient ont rebondi à 12,8 millions de barils par jour en septembre, selon les données de Kpler

* La Maison Blanche envisage d'étendre la vente de gazole teinté en rouge pour freiner la flambée des prix des carburants, selon des sources

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont clôturé en légère hausse lundi, sur fond d’inquiétudes liées aux perturbations persistantes de l’approvisionnement, alors que les médiateurs qatariens se sont engagés à mener des pourparlers avec les États-Unis et l’Iran dans l’espoir de trouver un accord de paix permettant la réouverture du détroit d’Ormuz.

Les cours ont bondi de plus de 4 dollars le baril en début de séance après que le président américain Donald Trump a rejeté une proposition de l’Iran qui aurait permis la réouverture du détroit. Le pétrole a ensuite réduit ses gains, les marchés tablant sur la tenue de pourparlers entre les médiateurs qatariens et les deux parties.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 96 cents, soit 0,9 %, à 105,28 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a progressé de 19 cents, soit 0,2 %, pour clôturer à 92,60 dollars.

Les médiateurs qatariens devraient tenir des entretiens séparés avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi à New York et avec la délégation américaine lundi ou mardi, a déclaré à Reuters un responsable au courant des négociations.

Ces discussions devraient porter sur une version amendée de la proposition de sept jours présentée par l’Iran la semaine dernière en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, a précisé ce responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Ce week-end, l’Iran a insisté sur le fait que seule la diplomatie pouvait résoudre son conflit avec les États-Unis et Israël, après que Donald Trump eut rejeté la proposition iranienne visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et à mettre fin aux hostilités.

Laissant toutefois la porte ouverte à la diplomatie, Donald Trump a déclaré dimanche à Axios lors d’un entretien téléphonique qu’il s’attendait à ce que les négociateurs américains engagent de nouvelles discussions cette semaine.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan , est arrivé lundi à Washington pour s’entretenir avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, a indiqué l’agence de presse officielle saoudienne, alors que les hostilités s’intensifient entre Riyad et les Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran.

AUGMENTATION DES FLUX DE PÉTROLE BRUT DU MOYEN-ORIENT

Les exportations de pétrole brut des principaux producteurs du Moyen-Orient ont rebondi en septembre pour atteindre 12,8 millions de barils par jour, leur plus haut niveau depuis le début de la guerre en février, selon les données préliminaires publiées lundi par Kpler, grâce à l’augmentation des exportations de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Cette reprise fait suite à une reprise des expéditions via le détroit d’Ormuz, qui devaient atteindre environ 7,4 millions de barils par jour ce mois-ci, selon ces données. L’Arabie saoudite a réacheminé ses exportations du port de Yanbu, sur la mer Rouge, vers son port oriental de Ras Tanura, à la suite d’attaques qui ont endommagé son oléoduc est-ouest.

« Malgré une augmentation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, les flux restent inférieurs aux niveaux d’avant le conflit, ce qui maintient le marché en situation de sous-approvisionnement », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole — soit environ 20 millions de barils par jour — transitait par le détroit d'Ormuz avant que les États-Unis et Israël n'attaquent l'Iran en février.

Saudi Aramco envisage d’accorder des remises sur ses prix de vente officiels pour le pétrole chargé au large d’Oman afin de compenser les frais de transport records supportés par les acheteurs, ont indiqué cinq personnes proches du dossier.

FLAMBÉE DES PRIX DU DIESEL

Afin de faire baisser les prix de l'essence et du diesel, qui s'envolent, la Maison Blanche envisage un assouplissement réglementaire qui permettrait une commercialisation plus large du diesel teinté en rouge , selon deux personnes proches des discussions.

Par ailleurs, le ministère américain des Transports a finalisé lundi une baisse significative des normes de consommation de carburant des véhicules .

Les récentes déclarations de Washington concernant une éventuelle interdiction des exportations de diesel , après que les prix de ce carburant ont atteint des niveaux records ces dernières semaines, creusent l’écart entre les contrats à terme sur le pétrole brut américain et l’indice de référence mondial du Brent, ce qui indique que les marchés s’attendent à ce que les raffineurs américains traitent moins de pétrole brut si leur production de diesel reste bloquée sur le marché intérieur.

La prime des contrats à terme sur le Brent par rapport au WTI WTCLc1-LCOc1 a atteint lundi son plus haut niveau depuis mai, pour la troisième fois en quatre séances de bourse. Cela pourrait inciter les entreprises du secteur de l’énergie à envoyer des pétroliers aux États-Unis afin de charger davantage de brut américain en vue de son exportation vers d’autres pays.

Les prix du diesel ont grimpé en flèche en raison des perturbations de l’approvisionnement liées aux guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi qu’aux interdictions d’exportation en Russie et en Chine.

Goldman Sachs a indiqué que, bien que l’Europe et surtout l’Amérique latine soient les principales destinations des exportations américaines de diesel, un resserrement de l’offre de diesel risquerait de se propager rapidement au reste du monde.

Moscou a imposé une interdiction des exportations de diesel afin de préserver les approvisionnements nationaux, en raison des perturbations subies par les raffineries à la suite des attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes.

Lundi, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que l’armée ukrainienne avait frappé des installations pétrolières russes dans la région de Krasnodar.