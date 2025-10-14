Les cours du pétrole au plus bas depuis début mai avec le retour de la guerre commerciale

(AOF) - Les cours du pétrole sont en forte baisse à 17h. A New York, le prix du WTI abandonne 1,93%, à 58,38 dollars, tandis qu’à Londres, le Brent cède 2,11%, à 62,05 dollars. Avec ces replis, les cours de l’or noir sont à leur plus bas niveau depuis le début du mois de mai 2025. Le regain des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, avec la décision des deux pays d’imposer des frais portuaires supplémentaires à des compagnies maritimes, inquiète les investisseurs.

Une dégradation des relations commerciales entre les deux superpuissances économiques pourrait affaiblir la demande d'or noir avec un potentiel ralentissement de l'activité, dans un contexte où l'offre augmente.