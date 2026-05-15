Les contrôles américains à l'exportation des puces ne sont pas un sujet majeur des discussions en Chine, déclare Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, à Bloomberg News

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Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré lors d'une interview accordée à Bloomberg TV que les contrôles à l'exportation américains sur les puces électroniques n'avaient pas constitué un sujet majeur des discussions avec les responsables chinois à Pékin.