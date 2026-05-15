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Les contrôles américains à l'exportation des puces ne sont pas un sujet majeur des discussions en Chine, déclare Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, à Bloomberg News
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 02:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré lors d'une interview accordée à Bloomberg TV que les contrôles à l'exportation américains sur les puces électroniques n'avaient pas constitué un sujet majeur des discussions avec les responsables chinois à Pékin.

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