Ukraine : au moins 13 morts dans des frappes russes, Zelensky dénonce une "escalade"

Une femme se tient près de voitures détruites et de bâtiments endommagés après une frappe russe à Kiev, le 20 août 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Une nouvelle nuit de bombardements russes en Ukraine a fait au moins 13 morts à Kiev et dans sa région, a déploré jeudi le président Volodymyr Zelensky, en affirmant que Moscou "investit" dans des missiles balistiques et une escalade.

L'Ukraine réclame depuis des semaines aux Etats-Unis des systèmes de défense antiaérien pour intercepter les missiles russes, plus difficile à abattre que les drones.

Après plus de quatre ans de conflit, sans perspective de règlement, les deux pays ont intensifié les frappes ces derniers mois, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Selon le président ukrainien, au moins 12 personnes ont été tuées à Kiev et une autre dans la région de la capitale.

"C'était une attaque massive — les Russes la préparaient depuis longtemps et ont combiné différents types de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones pour provoquer le plus de dégâts possible aux infrastructures civiles", a-t-il dénoncé.

Dans la capitale, des immeubles résidentiels ont été endommagés, mais aussi un hôpital pour enfants et une école.

Au petit matin, en bas d'un immeuble aux fenêtres éventrées, le corps d'une victime était transporté dans un sac mortuaire en plastique noir dans un mini-van, a constaté l'AFP.

Selon le Premier ministre ukrainien, Serguiï Koretsky, l'attaque sur Kiev et sa région a duré près de neuf heures, impliquant des dizaines de missiles et de drones.

Le corps d'une victime est transporté dans un van à côté d'un immeuble résidentiel endommagé à la suite d'une frappe russe à Kiev, le 20 août 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Dans le district de Boryspil, dans les environs de Kiev, des entrepôts de produits alimentaires et des bâtiments de la Croix-Rouge ont été endommagés. Des infrastructures civiles dans les régions d'Odessa et de Tcherniguiv ont aussi été touchées, selon le nouveau chef du gouvernement.

Les bombardements russes, utilisant des missiles et des drones et ciblant en priorité Kiev et sa région, se sont multipliés ces dernières semaines.

Selon un décompte de l'AFP, la Russie a tiré en juillet un nombre record de missiles sur l'Ukraine - 376 précisément, soit plus du double du nombre de missiles utilisés par Moscou en juin.

"Escalade"

Volodymyr Zelensky a estimé jeudi que Moscou avait fait le choix de l'escalade.

Une femme marche près d'un immeuble résidentiel endommagé à la suite d'une frappe à Kiev, le 20 août 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

"Malheureusement, tandis que Moscou investit dans les missiles balistiques et l'escalade, le monde ne réagit pas toujours de manière adéquate à de telles attaques", a déclaré le président ukrainien sur Telegram, déplorant le manque de capacités antibalistiques.

L'Ukraine assure intercepter la majorité des drones utilisés par la Russie mais dépend des livraisons d'armements occidentaux, et notamment des missiles américains Patriot, pour contrer les missiles balistiques russes.

Le président Donald Trump avait initialement affirmé qu'il autoriserait l'Ukraine à en produire localement avant de revenir sur sa décision, affirmant désormais qu'il n'en est "pas sûr".

Les efforts diplomatiques, sous médiation américaine, pour mettre fin à plus de quatre ans d'invasion russe de l'Ukraine sont au point mort. Les échanges de prisonniers de guerre et de dépouilles sont les derniers domaines de coopération entre les deux belligérants.

Le ministère russe de la Défense a de son côté revendiqué dans un communiqué des frappes nocturnes contre des entreprises de l'industrie militaire, un centre de transport et de logistique et des entrepôts à Kiev et sa région.

De la fumée s'élève après des frappes de missiles lancés par la Russie, à Kiev, en Ukraine, le 19 août 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Parallèlement, la Russie a affirmé jeudi avoir intercepté et détruit dans la nuit 726 drones ukrainiens.

Kiev dit chercher à frapper en Russie, parfois très loin du front, et en Crimée annexée par Moscou des sites logistiques et pétroliers.

En Roumanie, pays voisin de l'Ukraine, deux avions de chasse espagnols et un hélicoptère de l'armée roumaine ont décollé au cours de la nuit pour surveiller des "cibles" à proximité de la frontière ukraino-roumaine.

Un drone est finalement entré dans l'espace aérien roumain avant de s'écraser dans une zone inhabitée près de Grindu (ouest de la Roumanie).