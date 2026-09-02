Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en retrait alors que les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor progressent en raison des tensions avec l'Iran

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,01%, le S&P 500 en baisse de 0,08%, le Nasdaq en baisse de 0,28%

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé mercredi, les rendements obligataires et les cours du pétrole ayant progressé à la suite des affrontements entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient, ce qui n’a guère incité les investisseurs à acheter des actions au cours d’un mois traditionnellement peu propice aux rendements.

Les dernières frappes ont remis les tensions géopolitiques au premier plan, mettant fin au calme précaire des dernières semaines et ravivant les craintes inflationnistes.

« Si les hostilités doivent s’intensifier, cela se produira probablement dans les deux prochaines semaines. Les Iraniens disposent actuellement d’un levier maximal avant les élections de mi-mandat », a déclaré Ryan Isherwood, fondateur et directeur général de Significance Capital.

Toute flambée de tensions pourrait compliquer encore davantage les perspectives en matière de taux d’intérêt. Au cours de la semaine dernière, les traders ont fortement renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre, après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que la maîtrise des pressions sur les prix était la priorité absolue de la banque centrale .

« Les anticipations de taux ont connu un véritable va-et-vient, mais nous continuons de penser qu’une hausse juste avant les élections est peu probable », a déclaré M. Isherwood.

La recrudescence des tensions au Moyen-Orient pourrait faire grimper les cours du pétrole et accentuer les pressions inflationnistes en augmentant les coûts pour les consommateurs et les entreprises.

Une telle situation exigerait normalement des hausses de taux, mais la Fed pourrait se retrouver dans une impasse si la hausse des coûts commençait également à ralentir la croissance économique, a ajouté M. Isherwood.

À 4 h 25 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 7 points, soit 0,01%, les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 6,25 points, soit 0,08%, et les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 perdaient 81 points, soit 0,28%.

Les actions ont également subi la pression de la hausse des rendements des bons du Trésor américain sans risque, qui rend moins attractif le fait de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

Les investisseurs doivent également composer avec une faiblesse saisonnière. Depuis 1926, l’indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 0,7% en septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui s’appuie sur des données de Finaeon.

Parmi les titres les plus actifs en pré-ouverture, on note notamment Dell DELL.N , qui a progressé de 9,65% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires annuels.

Les valeurs du groupe des “Magnificent Seven” ont affiché des résultats mitigés: Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O ont progressé respectivement de 0,81% et 0,42%, tandis que Nvidia

NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont reculé.

Les valeurs énergétiques, qui figuraient parmi les rares à afficher des hausses ces derniers jours, ont progressé alors que le Brent LCOc1 augmentait légèrement. Chevron CVX.N et Valero Energy VLO.N ont chacune gagné 0,4%.

Les investisseurs analyseront également vendredi le rapport sur l’emploi, qui pourrait contribuer à donner le ton pour les actions. Les dernières données sur l’inflation ont donné des signaux mitigés.